Neustart des Ligabetriebes in gleicher Konstellation

Die Saison 2020/2021 wurde nun auch offiziell vom Badmintonlandesverband (Referat Wettkampfsport) beendet. Ausgangslage für die neue Saison ist identisch mit der aktuellen Zusammenstellung der Ligen. Das heißt: Alle Uhren auf Null.

Grün-Weiß plant nun bereits für die nächste Saison - die dann hoffentlich ausgespielt werden wird.

Neuzugang für Grün-Weiß Mülheim

Nachdem in der letzten Woche bereits Michael Gröger seine Rückkehr vom Berliner BSC zum VfB Grün-Weiß Mülheim angekündigt hatte, wechselt mit Luca Folgmann ein Spieler vom Lokalrivalen 1. BV Mülheim zu Grün-Weiß.



Luca Folgmann kommt aus Mülheim an der Ruhr und macht hier auch aktuell eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Die ersten Schläge lernte er beim 1. BV Mülheim, mit dem er in der Jugend Westdeutsche Mannschaftsmeisterschaften und eine Deutsche Vizemeisterschaft gewinnen konnte. Der 20jährige kann bereits auf Erfahrungen in der Regionalliga West zurückgreifen. Bei Grün-Weiß wird er in der nächsten Saison das Einzel und insbesondere das Doppel verstärken. Folgmann freut sich insbesondere auf den "Teamgeist der Grün-Weiß-Familie", der offenbar auch über Vereinsgrenzen hinweg wahrgenommen wird. Bis zum ersten Einsatz als Spieler ist es aber noch eine Weile hin. Der Ligastart ist geplant im August.