MÜLHEIM. BANKOK. Während bei uns der Spielbetrieb in den Hallen noch ruht, gibt es im Badmintonspitzensport international wieder Turniere.

So finden aktuell in Bankok die YONEX Thailand Open statt. Mit am Start war für Deutschland auch Daniel Hess, der seine ersten Schritte und Schläge beim VfB Grün-Weiß Mülheim lernte. Hess lebt und trainiert inzwischen am Olympiastützpunkt in Saarbrücken, ebenso wie sein aktueller Doppelpartner Jones Jansen. In der Bundesliga schlägt Hess für den 1. BC Beuel auf. Allerdings finden auch hier aktuell keine Spiele statt.

Um überhaupt ins Hauptfeld zu kommen, mussten sich Hess/Jansen zunächst durch die Qualifikation spielen. Dort angelangt trafen sie der ersten Runde auf die Neuseeländer Oliver Leydon-Davis/Abhinav Manota. Hier konnte sich das deutsche Doppel am vergangenen Dienstag glatt in zwei Sätzen (21:15, 21:16) durchsetzen.

Am Mittwoch, 13. Januar, ging es dann gegen die hochfavorisierten Engländer Marcus Ellis/Chris Langridge, aktuell auf Platz 22 der Weltrangliste. Erwartungsgemäß ging das Spiel in zwei Sätzen an das englische Doppel (21:12, 21:16)