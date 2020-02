Angesichts der Meldung von mehreren Olympiasiegern, Weltmeistern sowie Weltranglistenersten für die YONEX German Open Badminton Championships 2020 in Mülheim, vom 3. bis 8. März in der innogy Sporthalle, müssen sich die Spieler des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) bereits frühzeitig im Turnierverlauf mit extrem leistungsstarken Gegnern messen. Die am 11. Februar vorgenommene Auslosung bescherte u. a. Yvonne Li (SC Union Lüdinghausen), der zweimaligen Deutschen Meisterin im Dameneinzel, gleich zu Beginn eine enorm schwere Aufgabe.

Herreneinzel

Im Herreneinzel schaffte es kein Lokalmatador auf Anhieb ins Hauptfeld. Der aktuell in der Weltrangliste (Stand: 11. Februar 2020) am besten platzierte Deutsche, Kai Schäfer (SC Union Lüdinghausen; Weltranglistenplatz 75), hat aber die Chance, sich über die Qualifikation einen Startplatz im Hauptturnier zu erspielen. Dazu müsste er zunächst den Kanadier B. R. Sankeerth (Weltranglistenplatz 96) und anschließend den Gewinner der Partie zwischen dem in der Qualifikation topgesetzten Japaner Koki Watanabe (Weltranglistenplatz 40) und dem Franzosen Lucas Claerbout (Weltranglistenplatz 79) bezwingen. Den bislang einzigen Vergleich mit B. R. Sankeerth, ausgetragen im Dezember 2019, verlor Kai Schäfer in drei Sätzen. Gegen Koki Watanabe bestritt der 26-Jährige bis dato kein Wettkampfmatch, im Vergleich mit Lucas Claerbout steht es 1:1.

Dameneinzel

Im Dameneinzel steht aus Sicht des DBV in jedem Fall Yvonne Li (Weltranglistenplatz 42) im Hauptfeld. Die Deutsche Meisterin von 2019 und 2020 in dieser Disziplin bekommt es dabei schon zum Auftakt mit einer Spielerin aus den Top 10 der Weltrangliste zu tun: Gegnerin der 21-Jährigen ist die an Position vier notierte Weltranglistensiebte He Bing Jiao aus China. Das Aufeinandertreffen bedeutet eine Premiere anlässlich eines Turniers.

Die Deutsche Vizemeisterin Fabienne Deprez (Club de Badminton d'Aulnay-sous-Bois/Frankreich; Weltranglistenplatz 64) hat derweil die Möglichkeit, sich über die Qualifikation einen Startplatz im Hauptfeld zu sichern. Dazu müsste sie gegen die in der Qualifikation topgesetzte Koreanerin Sim Yu Jin (Weltranglistenplatz 47) gewinnen. Die Spielerinnen stehen sich anlässlich der YONEX German Open 2020 erstmalig bei einem Turnier gegenüber.

Herrendoppel

Im Herrendoppel ist der Deutsche Badminton-Verband definitiv mit zwei Paarungen im Hauptfeld vertreten. Mark Lamsfuß/Marvin Seidel (1. BC Wipperfeld/1. BC Saarbrücken-Bischmisheim) stehen dabei zu Turnierbeginn den an Position zwei notierten Weltranglistenvierten Takeshi Kamura/Keigo Sonoda gegenüber, die im Vorjahr in Mülheim an der Ruhr das Finale erreichten. Von den bisherigen drei Aufeinandertreffen mit den Japanern konnten die derzeitigen Weltranglisten-18. aus Deutschland die jüngste Partie, ausgetragen im Mai 2018, für sich entscheiden.

Jones Jansen/Peter Käsbauer (1. BC Wipperfeld/1. BC Saarbrücken-Bischmisheim) spielen in Runde eins gegen eine Paarung, welche die Qualifikation erfolgreich bestritt. Im Achtelfinale würde ein koreanisches Duo auf die Weltranglisten-39. warten: Kontrahenten wären dann entweder die an Nummer sechs gesetzten Weltranglistenneunten Choi Solgyu/Seo Seung Jae oder Kim Gi Jung/Lee Yong Dae (Weltranglistenplatz 28). Beide Begegnungen kämen erstmalig im Rahmen eines Wettkampfes zustande.

Die Deutschen Meister Bjarne Geiss/Jan Colin Völker (Blau-Weiss Wittorf/TV Refrath; Weltranglistenplatz 58) sind unterdessen in der Qualifikation topgesetzt. Um ins Hauptfeld einzuziehen, müssten die 22 und 21 Jahre alten Nachwuchsasse des DBV die dänischen Routiniers Mads Pieler Kolding/Carsten Mogensen (Weltranglistenplatz 141) bezwingen. Carsten Mogensen gewann u. a. 2012 in London mit seinem Landsmann Mathias Boe Olympiasilber. Mads Pieler Kolding kürte sich 2016 an der Seite seines Nationalmannschaftskollegen Mads Conrad-Petersen zum Europameister im Herrendoppel. Bjarne Geiss/Jan Colin Völker und Mads Pieler

Kolding/Carsten Mogensen stehen sich in Mülheim zum ersten Mal bei einem Turnier gegenüber. Setzplatz eins im Hauptfeld haben bei dem mit 170.000,- US-Dollar dotierten Turnier der Kategorie „HSBC BWF World Tour Super 300“ die chinesischen Weltranglistendritten Li Jun Hui/Liu Yu Chen inne.

Damendoppel

Im Damendoppel vertreten Linda Efler/Isabel Herttrich (SC Union Lüdinghausen/1. BC Saarbrücken- Bischmisheim) die deutschen Farben. Die Weltranglisten-33. spielen gegen Emma Karlsson/Johanna Magnusson (Weltranglistenplatz 39) um den Einzug ins Achtelfinale des Hauptturniers. Den bis dato einzigen Vergleich mit den Schwedinnen, ausgetragen im Februar 2018, entschieden Linda Efler/Isabel Herttrich für sich.

Im Damendoppel, in welchem die Weltranglistenersten Chen Qing Chen/Jia Yi Fan aus China topgesetzt sind, ist bei den YONEX German Open 2020 entsprechend der Meldezahlen keine Qualifikation erforderlich.

Mixed

Das Gemischte Doppel stellt bei den diesjährigen Internationalen Badmintonmeisterschaften von Deutschland die am besten besetzte Disziplin dar: Von den Top 15 der – bei Meldeschluss aktuellen – Weltrangliste möchten in Mülheim an der Ruhr 14 Duos aufschlagen.

Seitens der Gastgeber schafften es Mark Lamsfuß/Isabel Herttrich (1. BC Wipperfeld/1. BC Saarbrücken-Bischmisheim) ins Hauptfeld. Die EM-Dritten von 2018 und aktuellen Weltranglisten- 18. treffen in der ersten Runde auf die Geschwister Sam Magee/Chloe Magee, die in der Weltrangliste momentan auf Platz 32 geführt werden. Der bislang einzige Vergleich mit den Iren liegt bereits mehr als dreieinhalb Jahre zurück: Damals setzten sich Sam Magee/Chloe Magee mit 24:22 im dritten Satz gegen Mark Lamsfuß/Isabel Herttrich durch.

Die Deutschen Meister Jones Jansen/Kilasu Ostermeyer (1. BC Wipperfeld/TV Refrath) erhalten die Chance, über die Qualifikation das Ticket für das Hauptfeld zu lösen. Gewinnen die Weltranglisten- 72. das Duell mit den Schotten Adam Hall/Julie Macpherson (Weltranglistenplatz 58), dürfen sie bei dem für den Deutschen Badminton-Verband bedeutsamsten Turnier mindestens ein weiteres Match bestreiten. Jones Jansen/Kilasu Ostermeyer und Adam Hall/Julie Macpherson stehen sich Anfang März erstmalig im Rahmen eines Wettkampfes gegenüber.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu den YONEX German Open 2020 (Ticketvarianten, Eintrittspreise, Einlasszeiten etc.) sind auf der Veranstaltungswebseite unter www.german-open-badminton.de erhältlich. Als Haupt- und Titelsponsor des Turniers fungiert in diesem Jahr zum 34. Mal in Folge die Firma YONEX.