Am 1. Januar 2022 bezieht der TSV Viktoria sein neues Domizil. Der mitgliederstärkste Mülheimer Verein, der 1898 gegründet worden ist, wird dann in der „Parkstadt Mülheim“ auf dem ehemaligen Tengelmann-Gelände in Speldorf zu finden sein.

Die Idee war nicht ganz neu. Bereits 2018 fanden schon erste Gespräche mit Karl-Erivan Haub über einen Umzug von der Heerstraße zum damaligen Tengelmann-Gelände statt. Das Unternehmen richtete sich aber neu aus, die Kontakte wurden abgebrochen. Der neue Eigentümer Soravia zeigte im Herbst des vergangenen Jahres neues und lebhaftes Interesse. Auf dem Gelände sollten nicht nur Büroflächen, sondern auch Wohnungen, Geschäfte, Gastronomie - und auch Sportangebote - realisiert werden.

Das passte auch aus Sicht der TSV-Verantwortlichen sehr gut. Der Verein hat ein enorm vielfältiges Sportangebot. Die Räumlichkeiten an der Heerstraße waren mehr als ausgereizt. Ab Anfang des kommenden Jahres kann dann die Nachfrage nach weiteren Fitness-, Gesundheits- und Rehasport-Angeboten gestillt werden. Quasi in der Nachbarschaft wurde der TSV fündig, um sich neu aufzustellen, nachdem am jetzigen Standort im Jahr 2000 das Gymnastikstudio und 2006 das Fitnessstudio eröffnet worden waren. Das Problem: Die sanitären Einrichtungen waren nicht mehr zeitgemäß und es fehlte an Parkplätzen.

Auf dem neuen Gelände wird ein neuer Kraft- und Ausdauerbereich mit neuen Geräten auf über 1200 Quadratmetern entstehen. Dazu kommen drei Kursräume: ein Spinning-Raum, eine Yoga-Pilates-Lounge und ein Group-Fitness-Raum. Firmenfitness und ein betriebliches Gesundheitsmanagement wird sich der TSV auf die Fahnen schreiben. Der Sauna- und Massagebereich vervollständigt das Wellnessangebot. Nach dem Training besteht auch die Möglichkeit, sich auf das eine oder andere erfrischende Getränk zu treffen. In der Mitte der Trainingsflächen entsteht ein 200 Quadratmeter großer Lichthof, der Tageslicht und frische Luft spendet sowie ein besonders schönes Ambiente ausstrahlen wird. Und die Parkplatzsituation wird sich entspannen, denn auf dem Gelände sowie vor dem neuen Fitness- und Gesundheitsstudio werden viele Plätze geschaffen.

Outdoor-Arena

Der Umzug erfolgt zwar erst am Jahresende, doch bereits jetzt darf der TSV Viktoria auf der „TSV Outdoor Arena“ an der Wissollstraße ein vielfältiges Sportangebot durchführen. Die Mitglieder können hier an Fitness-, Reha- und Präventionskursen sowie am Kinderturnen, Badminton, Judo und anderen sportlichen Aktivitäten teilnehmen - und das an der frischen Luft. Nicht-Mitglieder haben die Chance, den Verein kennenzulernen und diese Angebote auszuprobieren. „Wir starten schon jetzt durch. Es gibt an der Wissollstraße Sport in allen Variationen für Groß und Klein“, sagt Geschäftsführerin Claudia Hendricks.

Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle beantworten Fragen, montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten ist auch die mobile Hotline unter 0162/4071001 erreichbar. Wer sich noch vor der Eröffnung der neuen Anlage beim TSV Viktoria mit dessen 18 verschiedenen Sportabteilungen anmeldet, kann sich attraktive Vorteile sichern. Weitere Informationen und auch eine Kontaktmöglichkeit gibt es im Internet unter tsv-viktoria.de.