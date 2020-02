Auch in diesem Jahr führte die Industrie- und Handelskammer zu Essen (IHK) Unternehmen mit jungen Bewerbern auf dem Azubi-Speed-Dating zusammen. Rund 750 Jugendliche kamen in die Philharmonie Essen, um sich auf einen Ausbildungsplatz zu bewerben und unbekannte Firmen kennenzulernen.

100 Unternehmen boten 550 offene Ausbildungsplätze in den Bereichen Büroberufe, Handel, Metall- und Elektroberufe, Hotel- und Gaststättengewerbe, IT und Medien, Transport und Logistik - davon 20 in Verbindung mit einem Dualen Studium – an.

Unter dem Motto „Flirten bis der Gong ertönt“ hatten die Bewerberinnen und Bewerber zehn Minuten Zeit, sich im Gespräch mit Unternehmern, Personalleitern oder Ausbildern interessant zu machen – und umgekehrt. Nach Ablauf der Zeit wurde zum nächsten Gesprächspartner gewechselt. Im Vordergrund stand dabei der persönliche Eindruck: „Jugendliche haben durch unser Azubi-Speed-Dating die Möglichkeit, schon von Beginn an bei den Unternehmen zu punkten. Und im besten Fall kann sich dadurch die Einladung zu einem Zweitgespräch mit anschließendem Praktikums- und Ausbildungsplatz ergeben“, erklärt Franz Roggemann, IHK-Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung. „Natürlich profitieren auch die Unternehmen: sie können in kurzer Zeit einen ersten Eindruck von vielen jungen Menschen zu bekommen und sich so qualifizierten Fachkräftenachwuchs zu sichern. Kurzum: eine klassische Win-Win-Situation.“