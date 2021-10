Am Dienstag, 26. Oktober, führt um 16 Uhr Anja Bauer-Kersken durch die Jahresausstellung Mülheimer Künstler „Das Runde“ im Kunstmuseum Temporär, Schloßstraße 28 bis 30. Zum Jahresende präsentieren die mit Mülheim an der Ruhr verbundenen Künstler ihre aktuellen Werke wieder in einer gemeinsamen Gruppenausstellung.

Während zuletzt aufgrund der spezifischen Ausstellungssituation im Kunstmuseum Temporär „das Kleine“ Format in den Fokus genommen wurde, haben sich die Kunstschaffenden diesmal in ihren Gemälden, Zeichnungen, Fotografien und Objekten mit dem „Runden“ auseinandergesetzt.

Basierend auf dem Konzept von Peter Flach eröffnet sich im Ausstellungsraum eine besondere Art der Inszenierung: Kreis- und kugelförmige Arbeiten aus dem letzten Jahr verteilen sich in einer Art „Petersburger Hängung“ über die Wände. Als Spotlights tauchen 29 künstlerische Positionen auf. Bei allen fügen sich die einzelnen Blickpunkte durch die vorgegebene, geschlossene Form in ein einheitliches Gesamtbild. Im Zentrum steht ein kinetisches Objekt des Bildhauers Peter Könitz: Das Konstrukt aus einem motorangetriebenen, rotierenden Tablett und drei Gläsern bringt Bewegung in die Ausstellung. 

Aufgrund der Räumlichkeiten ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Um Anmeldung wird unter Tel. 0208/455-4138 gebeten. Der Kostenbeitrag beträgt zwei Euro, ermäßigt ein Euro. Für die Führung gilt die 3G-Regel.