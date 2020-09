Geldautomatensprengung auf der Schmachtendorfer Straße

Am Freitag (18.09.) gegen 4 Uhr morgens gingen auf der Einsatzleitstelle der Polizei Oberhausen Anrufe mit dem Hinweis auf eine Geldautomatensprengung ein. Sofort rückten alle verfügbaren Streifenwagenbesatzungen aus. Der oder die Täter hatten den Geldautomaten in einer Bankfiliale auf der Schmachtendorfer Straße in Höhe der Hausnummer 158 gesprengt. Durch die Detonation wurden die Fensterscheiben der Bank, sowie eines angrenzenden Fitnessstudios und ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Die Fahndung nach dem/den Täter/n läuft bereits. Die Polizei ist mit Spezialisten vom LKA und der Spurensicherung am Tatort, sichert die Spuren und beseitigt die Reste der Sprengung. Der Bereich ist im Umkreis von 100 Metern abgesperrt.