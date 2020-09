Am 22.09.2020 gegen 07:30 Uhr ist es auf der Teutoburger Straße in Oberhausen Sterkrade zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Mädchen gekommen.

Ein Autofahrer stand hinter mehreren Fahrzeugen an einer Ampel. Als diese auf grün umsprang fuhren mehrere Fahrzeuge an. Er fuhr ebenfalls an und auf das vor ihm stehende Fahrzeug auf.

Ein Mädchen (11), das sich im vorderen Fahrzeug befand verletzte sich durch den Aufprall und wurde durch einen Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.