Razzia gegen illegales Glücksspiel

Am Sonntagabend (26.09.) ging die Polizei Zeugenhinweisen nach, wonach in einem Gebäude an der Lothringerstraße illegale Glücksspiele stattfinden würden. Sofort eilten mehrere Streifenwagenteams in Richtung Altstadt. Vor Ort registrierten die Polizistinnen und Polizisten am Eingang des Objekts mehrere hochwertige Fahrzeuge und stürmten das Gebäude gleichzeitig durch den Vorder- sowie auch Hinterausgang. Hier trafen sie auf sieben Personen, die gerade dabei waren Poker zu spielen. Außerdem befanden sich weitere neun Personen in den Räumlichkeiten, unter anderem an den illegalen Glücksspielautomaten. Bis auf eine Person bulgarischer Herkunft und einen Deutschmarokkaner waren alle Anwesenden albanischer Herkunft.

Alle Personen wurden durchsucht, ihre Identitäten festgestellt. Dabei stellte sich heraus, dass eine Person bereits per Haftbefehl gesucht wurde. Der 39-jährige Albaner wurde sofort festgenommen. Außerdem wurde ein weiterer 30-Jähriger Albaner festgenommen, der unter dringendem Tatverdacht stand, Ausrichter des illegalen Glücksspiels zu sein. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen, konnte sich dieser Verdacht jedoch nicht erhärten, weshalb er wieder freigelassen wurde.

Die Polizei stellte drei Glücksspiel- und einen Wettautomaten, sowie Bargeld und die Handys der Beteiligten sicher. Nun beginnt die weitere Ermittlungsarbeit der Beamten, die auch die Identitäten und Bezüge der Personen untereinander feststellen und miteinander in Verbindung bringen. „Es ist ein weiterer erfolgreicher Schlag gegen die Bandenkriminalität“, erklärt Polizeipräsident Alexander Dierselhuis. „Denn unser Behördenziel lautet, möglichst viele und tiefgehende Erkenntnisse in diesem Kriminalitätsfeld zu sammeln. Das ist uns mit dieser Razzia und dem entschlossenen Eingreifen der Polizistinnen und Polizisten gelungen.“