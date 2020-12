Wohnungseinbruchsradar

In der dunklen Jahreszeit versuchen Einbrecher immer wieder ihr Glück. In der vergangenen Woche vom 11. bis 17. Dezember 2020 ist es immerhin drei Kriminellen gelungen in Wohnungen einzubrechen. Vier sind beim Versuch gescheitert.

In einem Fall gelangten Täter in die Wohnung eines 26-jährigen Mannes, der seine Tür lediglich zugezogen und nicht abgeschlossen hatte. Bei einem weiteren Einbruch gelangten die Kriminellen unbemerkt in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Dieses Mal scheiterte der Versuch allerdings an der Tür, die sich nicht aufhebeln ließ.

Deshalb appelliert die Polizei immer wieder an Oberhausener Bürgerinnen und Bürger besonders vorsichtig zu sein, die Tür beim Verlassen abzuschließen und nicht einfach die Haustür zu öffnen, ohne sicher zu sein, wer da ins Haus gelangen möchte.