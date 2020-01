André Rieu ist ein musikalisches Phänomen, ein wahrer König der Romantik, der 40 Millionen CDs und DVDs verkauft hat und 30 Mal auf Platz 1 eins der weltweiten Hitlisten stand. Zusammen mit seinem 60-köpfigen Johann Strauss Orchester hat Rieu eine weltweite Wiederbelebung der Walzermusik geschaffen und inszeniert spektakuläre Extravaganzen, die unübertroffen sind.

Seine Konzerte sind die perfekte Mischung aus spannenden, romantischen, feierlichen und gefühlvollen Melodien. "Ich liebe Johann Strauss, aber ich bin auch fasziniert von Andrew Lloyd Webber oder Bruce Springsteen. Wir sollten aufhören, uns selber durch Kategorien und Grenzen einzuschränken – nicht nur in der Musik, sondern auch allgemein in unserem Leben“, sagt André Rieu zu seiner Programmauswahl. Das Foto zeigt André Rieu bei einem kürzlichen Konzert in seiner Heimatstadt Maastricht. In Oberhausen ist er neuerlich am Freitag, 31. Januar, ab 20 Uhr Gast in der Arena.