Entsprechend der aktuellen Coronaschutzverordnung können die Comedians Jürgen B. Hausmann am Samstag, 4. September, und Jürgen von der Lippe am Sonntag, 12. September, in der Luise-Albertz-Halle, Düppelstraße 1, auf der Bühne stehen.

Es ist zu beachten, dass der Eintritt nur unter der Voraussetzung der 3G-Regeln, geimpft, genesen, getestet, möglich ist. Im ganzen Haus besteht eine Maskenpflicht, auch am Platz!

Besucher werden gebeten, rechtzeitig da zu sein und ihre Personalausweise mitzubringen.

Beide Shows beginnen um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Es gibt noch Karten.