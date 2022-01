Das LVR-Industriemuseum bietet für Sonntag, 16. Januar, eine Führung durch die St. Antony-Hütte und den dazugehörenden Industriearchäologischen Park an.

An der St. Antony-Hütte stand die Wiege der Ruhrindustrie. Bei einem Rundgang durch den Park und das Wohn- und Kontorhaus des Hüttendirektors lernen Interessierte die älteste Eisenhütte im Ruhrgebiet kennen.

Der Rundgang beginnt um 14.30 Uhr an der St. Antony-Hütte, Antoniestraße 32-34, unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln. Es können maximal neun Personen teilnehmen, daher wird um Anmeldung bei der kulturinfo rheinland unter Tel. 02234-9921555 oder per E-Mail an info@kulturinfo-rheinland.de gebeten. Die Führung kostet zwei Euro pro Person zuzüglich des Museumseintritts von 5,50 Euro. Mehr Infos gibt's im Internet unter www.industriemuseum.lvr.de.