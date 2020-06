Da Corona-bedingt der Stadtweite Gottesdienst dieses Jahr ausfallen muss, lädt die Katholische Kirche in Oberhausen zum Stadt-Pilgertag ein. Am 9. August 2020 können die Gläubigen und alle Interessierten sich auf den Weg durch alle vier Pfarreien machen - zu Fuß, mit dem Fahrrad oder notfalls auch mit Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln.

In den jeweiligen Pfarrkirchen - St. Clemens, St. Pankratius, St. Marien und Herz Jesu - gibt es dann von 9 bis 19 Uhr für die Pilger vielfältige Angebote: stille Anbetung, Musik, Kirchenführungen etc. Auch Aktionen für Kinder sind im Angebot. An jeder Station gibt es natürlich auch Getränke und einen Snack.

Jeder Pilger bekommt ein Pilgerheft, in dem er sich die Stationen abstempeln lassen kann. Die Stadtkirche wird eine Route vorschlagen, aber jeder Pilger kann natürlich den Weg nehmen, der ihm oder ihr am geeignetsten erscheint. Ebenso steht es jedem frei, wann und von welcher Pfarrkirche aus er beginnt.

„Mit dem Stadt-Pilgertag wollen wir die Gemeinschaft der Oberhausener Katholikinnen und Katholiken weiter stärken und in der Stadt sichtbar sein. Dieses für uns neue Angebot berücksichtigt auch das große Interesse am Pilgern und bietet einen spannenden Wechsel zwischen Aktivität und der Möglichkeit, bei und mit Gott zur Ruhe zu kommen und Kraft zu tanken“, so Katholikenratsvorsitzender Thomas Gäng. Die Menschen fänden an diesem Tag Möglichkeiten zum Besinnen, Entspannen und Kennenlernen anderer Kirchen und Gläubige.

Und Stadtdechant Dr. Peter Fabritz ergänzt: „Wir ermutigen die Menschen nicht nur, Gott einen Platz in ihrem Leben einzuräumen, sondern auch dazu, über Pfarreigrenzen hinweg zu denken“. Dazu biete der Stadt-Pilgertag gute Gelegenheiten.