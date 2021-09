„Nä, wat wor dat dann fröher en superjeile Zick

Mit Träne in d'r Auge loor ich manchmol zurück ..“

(Textzeile von BRINGS)

45 Minuten-Kurz-Konzert-Kracher beim Oberhausener Kultursommer: Am Sonntag, dem 19. September 2021, serviert die Kölner Kultband BRINGS um 19 Uhr im Hof des Zentrums Altenberg an der Hansastraße 20 ihren legendären Cocktail aus Rock, Power-Polka und kölschen Gänsehaut-Balladen.

Zur Einstimmung sorgt ab 17.30 Uhr die Oberhausener Formation Mottek auf der Open-Air-Bühne unter dem Titel „Eine Band – Hundert Hits!“ schon mal für das richtige Adrenalin-Level.

„Brings ist einer der besten Live-Acts, die ich kenne“, betont Uwe Muth, Mitorganisator des Festivals „Freistil“, und ergänzt: „Die Jungs geben immer alles, und sind trotz ihres Riesenerfolgs immer auf dem Boden geblieben. Ihren Auftritt bei uns sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen.“

Längst haben BRINGS mit ihren authentischen Songs in Kölner Mundart die Herzen des Publikums auch außerhalb der Domstadt erobert. Titel wie „Superjeilezick“, „So lang mer noch am Lääve sin“ oder „Liebe gewinnt“ begeistern seit vielen Jahren eine treue Fangemeinde in ganz Deutschland.

In ihren Texten nimmt die Band kein Blatt vor den Mund und greift auch aktuelle, kontrovers diskutierte Themen auf. BRINGS vermitteln aber vor allem eins: Energie, Lebensfreude und Hoffnung in immer noch schwierigen Zeiten. Das Konzert in Oberhausen ist die Zugabe zum Ende des Festivals Ende August. Ein absolutes Highlight - die letzte Freistil-Runde!

BRINGS wurde 1990 von den Brüdern Peter und Stephan Brings, Söhne des Kölner Musikers Rolly Brings, gegründet. Weitere Mitglieder sind Christian Blüm, Sohn des verstorbenen Politikers Norbert Blüm sowie Kai Engel, Sohn von Tommy Engel (Bläck Fööss) und Harry Alfter. Im Jahr 2000 gelang ihnen mit „Superjeilezick“ das, was man gut und gerne als Sechser im Lotto bezeichnen kann. Diese zündende Powerpolka ist mit jedem Jahr bekannter geworden und gehört mittlerweile weit über den Karneval hinaus zu den populärsten Songs Kölscher Mundart überhaupt.

BRINGS

(Opener: Mottek)

19. September 2021

17.30 Uhr

Zentrum Altenberg (im Hof)

Hansastraße 20

46049 Oberhausen

Eintritt: 15 €

Tickets unter: www.freistil-oberhausen.de

Es gelten die behördlichen Bestimmungen zum Coronaschutz.

„Freistil – Oberhausener Kultursommer 2021“ wird im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR gefördert.

Infos unter:

https://www.kulturstiftung-des-bundes.de/fileadmin/user_upload/content_stage/Kultursommer_2021/Gefoerderte_Projekte_Uebersicht_Kultursommer_2021.pdf

Weitere Informationen unter:

www.freistil-oberhausen.de

Fotograf: Moritz Künster