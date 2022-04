Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Frauen und der Stadtverband der kfd Oberhausen laden ein zum Haldenkreuzweg am Mittwoch, den 6. April um 15 Uhr.

Seit fast 30 Jahren beten die katholischen Frauen in Oberhausen am Mittwoch vor Palmsonntag den Kreuzweg auf der Halde. Aus dem ganzen Stadtgebiet, aber auch aus den Nachbarstädten, kommen Frauen zusammen, um diesen ganz besonderen Kreuzweg miteinander zu gehen. Er ist stark geprägt von der Bergwerkskultur unserer Stadt. Viele Exponate betreffen die wichtigen Sicherheitsvorkehrungen und Gerätschaften, die bei der gefährlichen Arbeit unter Tage nötig waren. Sie symbolisieren auf ganz eindrückliche Art den Halt, der Christus für uns ist und immer sein wird.

In diesem Jahr wird ein von Misereor herausgegebener Kreuzweg die Gebete prägen. Immer dann, wenn Christen den Kreuzweg beten, bedenken sie das Leid so vieler Menschen mit, deren Kreuzweg heute stattfindet, in furchtbarer Armut oder auch Krieg und Todesangst.

Treffpunkt ist um 15 Uhr am Fuße der Halde Haniel (Kleekampstr./Birkhahnstr., 46145 Oberhausen).

Selbstverständlich sind auch alle Männer herzlich eingeladen!