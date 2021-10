Die Oberhausener Tafel lädt alle Interessierten dazu ein, ein leuchtendes Kunstprojekt in den Räumen der Tafel, Gustavstraße 54, mitzugestalten. Unter Anleitung der Objektkünstlerin Simone Kamm soll eine große Lichtskulptur erschaffen werden.

„Seit 20 Jahren setzen wir mit unserer Arbeit ein Zeichen für Gemeinschaft und Zusammenhalt, “ so die Vorsitzende der Oberhausener Tafel, Petra Schiffmann. „Das geht weit über die Versorgung mit Lebensmitteln hinaus. Nach der schweren Zeit sozialer Isolation möchten wir die Tafel wieder zu einem Ort der Gemeinschaft und Begegnung werden lassen und freuen uns auf die gemeinsame kreative Zeit und das leuchtende Ergebnis“. Vor Ort und in der Mitte der Tafel wird gezeigt, wie Spargelschalen zu leuchtenden Objekten verarbeiten werden können. Dabei stehen Nachhaltigkeit und Gemeinschaft beim gesamten Entstehungsprozess im Vordergrund.

Jeder fertigt aus dem gemeinsam gefertigten Spargelpapierbrei unter Anleitung sein individuelles Kunstwerk, das mit Naturmaterialien, Blüten oder Perlmutt veredelt wird. Aus den getrockneten Werken wird später eine große Lichtskulptur geformt, die die Räume der Oberhausener Tafel dann in „warmes Licht“ tauchen soll. „Das Projekt soll Verbindungen schaffen in Zeiten, in denen uns vieles zu trennen scheint. Jeder kann erfahren, wie schön es ist, gemeinsam etwas Großes zu erschaffen, das man alleine nie zu Wege gebracht hätte“, so die Künstlerin.

Die Teilnahme an dem über den Verfügungsfonds aus Mitteln des Landes NRW geförderten Projekt ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung bei Simone Kamm unter der Rufnummer 0163 260 5365 oder per mail an simone.kamm@web.de ist allerdings erforderlich. Denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Mitmachen kann jeder ab acht Jahren unter Berücksichtigung der „3G-Regeln“.

Die Termine sind am Dienstag, 2. und 9. November sowie Donnerstag 4 November, jeweils von 16 bis 18.30 Uhr