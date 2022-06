Nach dreijähriger Zwangspause wird die City von Alt-Oberhausen am Freitag, 8., und Samstag, 9. Juli, wieder zur Partyzone.

Mit der Neuauflage der Musik-Sommer-Nacht können die Besucher dann eine zweitägige Open-Air-Party feiern. Auf sieben Bühnen entlang des etwa zwei Kilometer langen Rundkurses, der die teilnehmenden Cafés, Bars, Kneipen, Restaurants sowie diverse Essens- und Getränkestände miteinander verbindet, treten Musiker und Bands ab 18 Uhr gleichzeitig live auf. Alle Auftritte sind kostenlos und frei zugänglich zu erleben. Und für jeden Geschmack ist was dabei; Rockmusik, Oldies, Pop, Schlager, Techno und House, DJs und Sänger - unter anderem wird der aus der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bekannte Schlagerinterpret Norman Langen mit dabei sein. Die Musik spielt am Freitag, 8. Juli, bis 22 Uhr und am Samstag, 9. Juli, bis 24 Uhr.

Das Programm der Musik-Sommer-Nacht 2022:

Freitag, 8. Juli

Bühne Gdanska ab 18 Uhr Maverick & The Top Gun Groove Band (Coverband)

Bühne Arthotel ANA Soul/Kult-Café ab 18 Uhr Michael Larsen (Schlager), ab 19 Uhr Frank Lars (Schlager), ab 20 Uhr Norman Langen (Schlager)

Bühne Homebar ab 19 UhrLuxifer (House), ab 20 Uhr Boomcomplex (House), ab 21 Uhr Palmlands (Techno)

Samstag, 9. Juli

Bühne Café Extrablatt ab 18 Uhr The Sneakers (Oldies, Pop und Rock´n´Roll), ab 21 Uhr Grubenrock (Cover Rock aus´m Pott)

Bühne Gdanska ab 20 Uhr Redline (Rock-Pop-Cover)

Bühne Alter Hut ab 18 Uhr Xmentör (Cover Rock), ab 20 Uhr Time (Cover Rock)

Bühne 4M & Friends ab 18 Uhr Troubleshooter (Blues-Jam-Rock-Cover), ab 19:45 Uhr Mr. Most Money Man (Rock-Pop-Alternative), ab 22 Uhr Moonstone (Classic-Rock-Trio)

Bühne Arthotel ANA Soul/Kult-Café ab 18 Uhr RockLine (Cover Rock), ab 20 Uhr Ruhr-Pure (Cover Rock/Party)

Bühne Uerige Treff ab 18 Uhr Golden Generation (Schlager-Pop-Rock)

Bühne Homebar ab 21 Uhr Kevin liive (Tech House), ab 22 Uhr Simenga (Tech House), ab 23 Uhr PottBrüder (Techno)

Weitere Infos zur Musik-Sommer-Nacht 2022 gibt’s im Internet unter www.oberhausencity.de