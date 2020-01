„Prinzenwiegen“ bei der DEKRA in Oberhausen

Auf eine ganz besondere Weise fördert die DEKRA in Oberhausen den Karneval. Am Donnerstag fand in den heiligen Hallen der DEKRA im Lipperfeld der schon traditionelle Empfang der Oberhausener Karnevalsmonarchen mit dem anschließenden Wiegen statt. Dabei wird das Gewicht des Kinderprinzenpaares und des Stadtprinzen in Wurfmaterial für den großen Karnevalsumzug aufgewogen. So war man bemüht mit den einen oder anderen kleineren Tricks das Gewicht der zu Wiegenden ein wenig zu erhöhen. Das wurde allerdings an diesem besonderen Tag unter den sonst sehr genauen Augen der DEKRA-Mitarbeiter wohlwollend gern gesehen. Bereits jetzt können sich die Oberhausener Karnevalsjecken auf einen wahren Kamelleregen freuen.