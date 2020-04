Die Kirchenmäuse der St. Barbara Gemeinde in Oberhausen Königshardt hatten eine, wie ich finde, grandiose Idee. Sie möchten diese schwierige Zeit mit etwas buntem und schönem für uns Alle verbinden.

Der lange Weg an der Gemeindewiese soll mit bunten und selbstbemalten Steinen geschmückt werden. Dieser Weg zwischen Friedhof und Kirche soll durch die Steine alle Spaziergänger, aber besonders die Kinder ansprechen. Er soll Zusammenhalt symbolisieren. Dadurch sehen Kinder, dass sie in dieser schwierigen Zeit nicht alleine sind und es anderen Kindern wie ihnen geht (wie bei der Regenbogen-Aktion).

Zudem tut es (glaube ich) uns Erwachsenen auch gut, diese kleinen Kunstwerke zu sehen. Man vergisst für eine Zeit seine Sorgen und erfreut sich an so einfachen, aber wirkungsvollen Dingen.

Alle, die gerne mitmachen möchten, dürfen einen Stein (oder auch mehrere Steine) gestalten und in die Reihe auf den Weg legen.

Anders als bei Pottsteinen sollen diese Steine aber nicht mitgenommen, sondern liegengelassen werden. Es wäre schön, wenn wir es alle zusammen schaffen, den ganzen Weg in seiner gesamten Länge mit bunten Steinen zu dekorieren. #Gemeinsam gegen Corona

Ich glaube, dass dieser bunte Weg vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubert und ihre Augen strahlen lässt. Also etwas verdammt wichtiges in dieser problematischen Zeit.

Als ich heute da war, ging ein Junge dort mit seinen Eltern spazieren und zählte die Steine. Von der Anzahl war ich richtig verblüfft. Hätte nie gedacht, dass es so viele sind.

Wie viele es waren, verrate ich hier natürlich nicht. Es kommen ja auch immer wieder neue Steine hinzu.

Vielleicht könnt ihr, wenn ihr dort seid, mal erst schätzen und dann die Steine selbst zählen und seid vom Ergebnis genau so erstaunt wie ich.

Wahrscheinlich haben viele Menschen durch Corona momentan das Gefühl, dass ihnen Steine in den Weg gelegt werden. Sie dürfen ihre Lieben nicht mehr sehen, ihr Betrieb darf nicht öffnen, ihre Existenz ist bedroht,... Ganz schön viele "Steine", deshalb möchte ich diesen Beitrag mit einem Spruch abschließen:

"Der Stein....

.... der Zerstreute stolpert über ihn,

der Gewalttätige benutzt ihn als Waffe,

der Architekt baut mit ihm,

die Kinder spielen mit ihnen,

David erschlug Goliath und

Michelangelo formte aus ihm die schönsten Skulpturen.

In all diesen Fällen unterschied sich nicht der Stein, sondern der Mensch....

... Es gibt keinen Stein auf deinem Weg, den du nicht nutzen kannst, um weiterzukommen."