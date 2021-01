In einem mehrstufigen Auswahlverfahren unter Beteiligung einer Findungskommission mit Fach-Expertinnen und -Experten der deutschen Theaterszene sowie Vertretern der Politik wurde Dr. Kathrin Mädler als neue Intendantin für das Theater Oberhausen vorgeschlagen.

Zur Spielzeit 2022/23 wird sie die Intendanz des Theaters Oberhausen als Nachfolgerin von Florian Fiedler übernehmen. Die promovierte Theaterwissenschaftlerin ist seit 2016 Intendantin des Landestheaters Schwaben in Memmingen.

Apostolos Tsalastras, Erster Beigeordneter, Kämmerer und Kulturdezernent der Stadt Oberhausen, freut sich auf die Zusammenarbeit: „Mit Dr. Kathrin Mädler haben wir eine leidenschaftliche Theatermacherin gewonnen, mit der wir die Menschen in Oberhausen und der Region wieder für unser Theater begeistern wollen und uns neue Impulse für ein offenes, emotionales, spannendes aber auch gesellschaftskritisches Theater erhoffen.“

Die 1976 geborene Dr. Kathrin Mädler studierte Dramaturgie, Theaterwissenschaft und Komparatistik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Bayerischen Theaterakademie August Everding sowie in Ohio und Kalifornien.

Theaterkarriere

In ihrer Theaterkarriere wirkte sie am Burgtheater Wien, am Badischen Staatstheater Karlsruhe sowie an den Städtischen Bühnen Osnabrück und war von 2005 bis 2012 Schauspieldramaturgin und Regisseurin am Staatstheater Nürnberg. Lehraufträge führten sie an diverse Universitäten, wie die Westfälische Wilhelms-Universität Münster und die Universität Erlangen.

Von 2012 bis 2016 war sie als leitende Schauspieldramaturgin und Regisseurin am Theater in Münster. Gastinszenierungen führten sie an verschiedene Theater. 2019 erhielt die von ihr inszenierte Uraufführung von Christoph Nußbaumeders „Margarete Maultasch“ eine Nominierung für den Deutschen Theaterpreis „Der Faust“. Seit 2019 ist sie Co-Vorsitzende der Intendantinnen- und Intendantengruppe des Deutschen Bühnenvereins.

Große Geschichten

Dr. Kathrin Mädler: „Ich bin beglückt, dass die Findungskommission mich für die Intendanz des Theaters Oberhausen vorgeschlagen hat und freue mich so sehr auf die Stadt und den Austausch mit den Oberhausenerinnen und Oberhausenern. Gerade in dramatischer Zeit glaube ich fest an die revolutionäre, verbindende und tröstliche Kraft des Theaters - das spielerisch und spielwütig ist, das wärmt, erstaunt und verstört. Mit großen Geschichten, radikal emotional und hoch politisch.“