Volker Köster und Schaf Orange vertreten Oberhausen beim Kunstprojekt CityARTists2020

Pressetermin am Mittwoch inmitten der Schafherde beim Ruhrschäfer Florian Preis, hinter den Lebenshilfe Werkstätten in Oberhausen Holten. Zu diesem Termin hatte das Kulturbüro der Stadt Oberhausen an einen außergewöhnlichen Ort geladen. Vorgestellt wurde das Kunstprojekt CityARTists2020. An diesem Wettbewerb, ausgeschrieben vom NRW Kultursekretariat, können Künstlerinnen und Künstler teilnehmen, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, im Bereich der bildenden Kunst tätig sind und ihren Wohnsitz in einer der 20 Mitgliedsstädte haben. Jede Mitgliedsstadt konnte nach einem jurierten Bewerbungsverfahren eine/n Künstler/-in benennen. Das Votum der Oberhausener Jury fiel auf den Künstler Volker Köster mit Schaf Orange. Aus den 20 Mitgliedsstädten des Kultursekretariats sollen nunmehr zehn Künstlerinnen/Künstler ermittelt werden, die eine Förderung für ein von ihnen vorgeschlagenes Projekt erhalten.

