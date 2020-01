Zurück zu den musikalischen Wurzeln - Sänger James Blunt im Frühjahr wieder auf Tour

Der britische Sänger James Blunt besinnt sich auf seine Wurzeln und veröffentlichte im Oktober letzten Jahres sein neues Album „Once Upon A Mind“.

Nachdem er auf dem Album „The Afterlove“ noch mit elektronischen Klängen flirtete, kehrt James Blunt auf seinem aktuellen Album zu seinen musikalischen Wurzeln zurück.

„Ich denke, dies ist das ehrlichste Album, das ich je gemacht habe“, findet James Blunt. "'Back To Bedlam' war insofern ähnlich, als dass ich seit einer Weile über meine Lebenserfahrungen zu der Zeit geschrieben hatte und sie auf meinem Debüt zusammenkamen. Und jeder Song dieses Albums steht für etwas, das ich derzeit durchlebe oder in jüngerer Zeit erlebt habe. Es ist ein sehr persönliches Album und ich bin stolz, es mit der Welt teilen zu können.“

Der Brite veröffentlichte sein Debütalbum „Back To Bedlam“ im Herbst 2004, wenig später wurde die Single „You’re Beautiful“ ein weltweiter Smash-Hit. Bis heute hat James Blunt über 24 Millionen Alben verkauft. Alle fünf erreichten in Deutschland mindestens die Top Ten, zwei stiegen auf Platz 1. International konnte er an die 170 Platinplatten einsammeln. Auf seinem Twitter-Acount unterhält er seine Fans zudem auf witzige Weise.

Auch auf der Bühne beweist Blunt Entertainer-Qualitäten. Im März und April kommt der Musiker mit seinen neuen Songs und alten Hits auf große Arena-Tour. Am 18. März ist er in der König-Pilsener-Arena Oberhausen zu Gast.

Tickets gibt es an allen bekannten VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806/853653, auf www.fkpscorpio.com und www.eventim.de.

Wir verlosen ein "Meet & Greet" sowie 3x2 Karten für die Show in Oberhausen. Wer dabei sein möchte, ruft bis Sonntag, 2. Februar, 24 Uhr, unsere Hotline 01378/556677 an (50 Cent aus dem Deutschen Festnetz, MIT, Mobilfunkpreise können abweichen) und beantwortet folgende Frage richtig: Wie hieß das Debütalbum von James Blunt? Die Gewinner der Aktion werden benachrichtigt, der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.