Zur Pandemie-Krise, einmal laut gedacht....

Die Menschheit des 20. und 21. Jahrhunderts schaltet Gott und Glauben peu a peu aus.

Wir - und in manchmal auch ich - meinen, uns ist (fast) alles möglich.

Gott, wer ist das eigentlich? Den brauchen wir doch nicht! Und wenn wir ihn mal brauchen WÜRDEN ist er sowieso nicht da!! Also gibt es ihn auch nicht!!!

Nichts kann uns aufhalten! Wir greifen in der Natur, in der Nahrung, in der Gesundheit, in menschlichen Genen und und und ein!

Und gelernt, aus Kriegen, Diktaturen, Machthabern, Despoten und Egoisten haben wir (hier sollte man aber differenzieren) oder nur Machtmenschen, NICHTS ... ???

Nichts kann uns aufhalten. Selbst die Erde können wir schon verlassen und uns auf der Suche nach einer zweiten, dritten und vierten Erde zu begeben. Wir bauen Waffen, rasseln mit Schwertern und können mit diesem Waffenarsenal und Potential die Erde mehrfach aus den Angeln heben...!!!

Mit unseren technischen Möglichkeiten sind wir innerhalb weniger Stunden auf der anderen Seite des Erdballs. Wir können aus der Ferne operieren, heilen aber auch - durch Gerüchte in die Welt setzten - Nationen, Menschen fertigmachen, zerstören. Wir können jetzt und sofort an jedem Teil der Erde uns "live" einschalten/einmischen.

In Allem werden wir immer besser, aber schlauer...?

Krieg in Afghanistan, Taliban, Boykott mit anderen Ländern, Kriegs- und Wirtschaftflüchtlinge, Krieg in Syrien mit Russland und Türkei, Waldbrände, Rechtsextremisten, Attentate auf Gläubige (egal welcher Glaubensrichtung - Grundgesetz in Deutschland , Religionsfreiheit), Heuschreckenplage, Mauerbau in Köpfen und Ländern.. (Grenzbefestigungen)

Nun schießen (wenn auch "nur" mit Gaspatronen und Gummigeschossen) - die Europäer - an der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland auf Kinder, Frauen, Familien, welche in provisorischen Lagern dahinvegetieren, hungern und frieren, um in ein Land zu können, wo sie in Frieden leben, Lernen und Arbeiten möchten/können!?

Alles können wir Menschen, nur (scheinbar) nicht miteinander auskommen..?!

Peng!!:Und dann... kommt ein klitzekleiner Virus

und "HÄLT DEN GLOBUS" innerhalbe weniger Tage an!!!!!!!

Menschen - in Deutschland!! - "kloppen" sich um Toilettenpapier!!!

Wir besinnen uns auf den kleinsten Nenner - wir wollen LEBEN! Überleben!!

Denkt einmal weiter, wie wir die Welt wieder ins Lot bekommen.

Wir brauchen einander, Jung und Alt, Menschen - egal welcher Hautfarbe, Religion oder Herkunft!!

Lebensqualität heißt für mich: Miteinander Leben UND AUSKOMMEN!!!

In diesem Sinne wünsche ich Dir lieber Leser und Mit-Mensch, deiner Familie, Nachbarschaft und Arbeitskollegen eine tragebare gemeinsame und Gott anbefohlende Zukunft.

Mach etwas positives daraus..

Klaus Gust