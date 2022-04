Während es für die meisten Familien in den nächsten Tagen auf die Suche nach Ostereiern und Schokoladenhasen geht, kann man im SEA LIFE Oberhausen in den Osterferien einem echten Piratenschatz auf die Spur gehen.

Den gesamten April steht das Großaquarium ganz im Zeichen von Piraten und ihren verborgenen Schätzen. Auf einer lustigen Schatzsuche durch die Unterwasserwelt können kleine und große Besucher Rätsel lösen, Seemannsknoten lernen und interessante Fakten über Piraten und Meeresbewohner erfahren. Mit etwas Glück trifft man während des Events sogar auf einen echten Piraten und kann sich von ihm Seemannsgarn, aber auch spannendes Wissen über die Weltmeere beibringen lassen. Am Erlebnisbecken gibt es zudem die Möglichkeit ein echtes Hai- oder Rochenhai in den Händen zu halten und eine Erfahrung zu machen die wahrscheinlich lange in Erinnerung bleibt. Noch mehr Fakten über die tierischen Bewohner erfahren Besucher in den wieder stattfindenden öffentlichen Schaufütterungen der Otter und Haie. Wer zum Schluss alle Stationen der Piratenschatzsuche erfolgreich entdeckt und gemeistert hat, erhält für seinen Fleiß sogar eine kleine Belohnung.

Das SEA LIFE Oberhausen kann bis auf Weiteres ohne Einschränkungen besucht werden, eine Onlinebuchung vorab wird aber, besonders in den Ferien, empfohlen.