In dieser Woche sucht Sophie ein neues Zuhause. Sophie wurde in Oberhausen gefunden. An der Seite hatte sie eine vergrößerte Talgdrüse, die entfernt wurde. Der Befund war aber gutartig.

Sophie ist verschmust und anhänglich, zeigt aber auch schon mal, wenn sie genug hat. Das Tierheim sucht für Sophie ein ruhiges Zuhause. Ob sie Freigang benötigt ist nicht bekannt, vielleicht reicht ja auch ein gesicherter Balkon.

Sophie wurde circa 2012 geboren, sie ist geimpft, gechippt und kastriert.

Weitere Infos gibt es im Tierheim Mülheim, Tel. 372211. Interessenten möchten bitte telefonisch einen Termin vereinbaren. Foto: privat