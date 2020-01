Was ist Natur? Wie fühlt sie sich an? Was kann ich beobachten? Wem gehört sie? Wo fängt sie an, wo hört sie auf? Warum gibt es Naturschutz? Und wie schützt man Natur? Viele Fragen und mit der Zeit entstehen gewiss noch viele mehr, auf die unsere jungen Naturforscher und Naturschützer ihre ganz eigenen Antworten finden können.

In der Kindergruppe wird untersucht und geforscht, die Natur mit allen Sinnen erlebt und erfahren, gemeinsam gekocht und gebacken, beobachtet, Fragen gestellt und Antworten gefunden, es wird gebastelt, gemalt, die Natur erkundet und dabei sollen alle Spaß haben.

Für das Jahr 2020 gibt es ein Programm mit vielfältigen Angeboten für Kinder über das Leben der Tiere und Pflanzen, über Plastikmüll und wie man ihn vermeiden kann, über die Anlage eines neuen Kräuterbeets und die Ernte und Verwendung der Kräuter zum kochen und backen, aber auch als Heilkräuter. Im Sommer ist der Besuch einer Imkerei geplant mit fachkundigen Informationen über Honigbienen und im Herbst geht es um Apfel und Kürbis. Natürlich geht es immer darum, spielerisch und mit Spaß etwas Neues zu erforschen und zu erfahren, wie man die Natur schützen kann.

Willkommen sind alle Kinder, auch in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern, sowie Schulklassen oder Kindergartengruppen (mit Anmeldung).

Geplante Termine für das Jahr 2020:

Wie Tiere überwintern

Wie überleben Igel die kalte Jahreszeit? Wo sind Fledermäuse im Winter? Ein Film informiert über die Überwinterung der Tiere und über Hilfsmöglichkeiten für unsere Winterschläfer.

Anschließend wollen wir einen Beobachtungskasten mit verschiedenen Materialien befüllen (z.b. Holz, Stoff, Plastik, Metall ...) und können dann bei den nächsten Treffen beobachten, wie sie in der Erde abgebaut werden.

Veranstalter: BUND-Kreisgruppe Oberhausen

Voranmeldung: Tel. 0208/807634

Donnerstag, 23.01.2020,16.00 Uhr

Treffpunkt: Projekthaus, Gute Straße 19

Teilnehmergebühren: keine

Vogel des Jahres 2020: Die Turteltaube

Die Turteltaube ist Deutschlands „Vogel des Jahres“. Doch Landwirtschaft und Jagd machen der kleinsten Taubenart schwer zu schaffen. Wenn du mehr über diese bedrohte Vogelart erfahren willst, komm vorbei!

Veranstalter: BUND-Kreisgruppe Oberhausen

Voranmeldung: Tel. 0208/807634

Donnerstag, 20.02.2020, 16.00 Uhr

Treffpunkt: Projekthaus, Gute Straße 19

Teilnehmergebühren: keine

Naturkundlicher Frühlingsspaziergang und Aussaat in unserem Kräuterbeet mit Samen für bienenfreundliche Pflanzen

Wir machen uns auf die Suche nach Frühblühern und beobachten die Knospenbildung bei Bäumen und Sträuchern. Vielleicht sehen wir auch Bienen, die von den ersten Blüten ihre Nahrung bekommen. Anschließend wollen wir Samen für bienenfreundliche Pflanzen in unser Kräuterbeet säen, damit Bienen Nahrung finden und wir später im Jahr frische Kräuter ernten können.

Veranstalter: BUND-Kreisgruppe Oberhausen

Voranmeldung erwünscht: Tel. 0208/807634

Donnerstag, 19.03.2020, 16.00 Uhr

Treffpunkt: Projekthaus, Gute Straße 19

Teilnehmergebühren: keine



Plastikmüll – wie kann man ihn vermeiden? Alternativen zur Plastiktüte und Beispiele für Upcycling mit Tetrapacks und Elektroschrott

Wir informieren darüber, wie Plastikmüll unsere Umwelt belastet und wie man Plastik vermeiden kann. Eine schicke Tasche aus Stoff oder einen Stiftehalter aus einer leeren Milchpackung herstellen - oder Schmuckgegenstände aus alten Elektrokabeln? Wenn du wissen willst wie das geht, dann komm vorbei!

Veranstalter: BUND-Kreisgruppe Oberhausen

Voranmeldung erwünscht: Tel. 0208/807634

Donnerstag, 23.04.2020, 16 Uhr

Treffpunkt: Projekthaus, Gute Straße 19

Teilnehmergebühren:keine

Wie leben Honigbienen?

Wir besuchen eine Imkerei in der Nachbarschaft und informieren uns darüber, welche

Besonderheiten Honigbienen haben und wie der Honig produziert wird. Anschließend

gibt es Tee mit süßem Honigbrot.

Veranstalter: BUND-Kreisgruppe Oberhausen

Voranmeldung erwünscht: Tel. 0208/807634

Donnerstag, 25.06.2020,16.00 Uhr

Treffpunkt: Projekthaus, Gute Straße 19

Teilnehmergebühren: keine

Kräuterernte und Möglichkeiten der Verwendung selbst ausprobieren

Wir ernten die Kräuter aus unserem Kräuterbeet und informieren uns über Verwendungsmöglichkeiten z.B. in der Küche oder als Heilkräuter. Danach wollen wir Kräuteröle und Kräutersalz, aber auch Duftsäckchen und Kräuterbonbons herstellen.

Veranstalter: BUND-Kreisgruppe Oberhausen

Voranmeldung erwünscht: Tel. 0208/807634

Donnerstag, 20.08.2020, 16 Uhr

Treffpunkt: Projekthaus, Gute Straße 19

Teilnehmergebühren: keine

Rund um Apfel und Kürbis

Herbstzeit ist Erntezeit: Wie werden Früchte und Gemüse angebaut, geerntet und genutzt? Wir pressen frischen Apfelsaft und basteln mit dem Hokaido-Kürbis.

Veranstalter: BUND-Kreisgruppe Oberhausen

Voranmeldung: Tel. 0208/807634

Donnerstag, 17.09.2020,16.00 Uhr

Treffpunkt: Projekthaus, Gute Straße 19

Teilnehmergebühren: keine

Naturquiz: Wer kennt sich aus in der Natur?

Welche Tiere leben unter Steinen? Woran erkennt man ein Kuckucksnest? Solche und andere Fragen gilt es richtig zu beantworten, wenn du Naturexperte werden und einen Preis gewinnen willst.

Veranstalter: BUND-Kreisgruppe Oberhausen

Voranmeldung erwünscht: Tel. 0208/807634

Zeit: Donnerstag, 19.11.2020, 16.00 Uhr

Treffpunkt: Projekthaus, Gute Straße 19

Teilnehmergebühren: keine

„In der Weihnachtsbäckerei ...“ - mit Bio- und Fairtrade-Produkten

Leckere Plätzchen aus Honig, Butter, Nüssen und anderen feinen Zutaten werden

gebacken. Wenn es dann herrlich duftet – ob dann vielleicht sogar der Weihnachtsmann

zum Naschen vorbeikommt?

Veranstalter: BUND-Kreisgruppe Oberhausen

Voranmeldung erwünscht: Tel. 0208/807634

Zeit: Donnerstag, 10.12.2020, 16.00 Uhr

Treffpunkt: Projekthaus, Gute Straße 19

Teilnehmergebühren: keine

Ansprechpartnerin: Cornelia Schiemanowski

Email: cornelia_schi@web.de oder Tel. 0208/807634

Die aktuellen Termine werden auch online angekündigt:

www.bund-kreisgruppe-oberhausen.de