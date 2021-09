Am 17.09.2021 fand der 17. Internationale Parking Day statt. Nach dem Motto „Straßen einmal anders erleben“ widmete das Aktionsbündnis „Oberhausen sattelt um“ Parkbuchten auf der Schenkendorfstraße um. Mit Gartenstühlen, Tischen und kühlen Getränken entstand für kurze Zeit ein Ort zum Spielen, Entspannen, zum Austausch mit den Nachbarn etc.

Die Resonanz der Anwohner war durchweg positiv. Man war sich einig, dass der Flächenverbrauch durch Autos in der Innenstadt bei weitem zu groß ist.

Das in der Regel 23 Stunden am Tag geparkte Auto macht Spielen auf der Straße, die Anlage von Grünflächen und Radwegen, Sitzgelegenheiten und ganz allgemein das Leben auf der Straße in der Regel unmöglich. Jedes Jahr werden in Oberhausen 1500 Autos zusätzlich zugelassen, die an irgendeinem Ort abgestellt werden müssen.

Die Stadt ist öffentlicher Raum, der uns allen gehört – es ist Zeit diesen Raum neu zu verteilen und unsere Innenstadt wieder lebenswert zu gestalten.