Unter dem Motto „Wir brauchen uns!“ finden in Oberhausen unterschiedlichste Veranstaltungen rund um den Internationalen Frauentag am Sonntag, 8. März, statt.

Die Kooperationspartnerinnen unter Koordination der Gleichstellungsstelle der Stadt Oberhausen haben ein buntes, politisches und attraktives Programm zusammengestellt. Britta Costecki, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Oberhausen: „Wir zeigen gemeinsam die Bedeutung des Internationalen Frauentages auf. Und wir zeigen auch, wie wichtig es ist, dass wir Frauen für unsere Rechte gemeinsam beisammenstehen.“

Programm

Von einer Lesung der Autorin Paola Malgeri-Knaup am 7. März um 10 Uhr bei der Volkshochschule über den Ladys Sports Day des Frauennetzwerkes des Stadtsportbundes am 7. März ab 14 Uhr in der Schillerschule bis zum Internationalen Frauenfrühstück des Kommunalen Integrationszentrums am 9.3 März um 9.30 Uhr im Zentrum Altenberg reicht das Programm.

Das Theater Oberhausen steuert zum dritten Mal in Folge das feministische Minifestival bei. Dass dieses überhaupt nicht „mini“ ist, zeigt der Umfang, den das Angebot des Theaters im gemeinsamen Flyer „Wir brauchen uns!“ einnimmt. Am gesamten Wochenende 7. und 8. März steht das Theater unter dem feministischen Motto und beginnt an dem Samstag um 16 Uhr mit einem Vortrag von Mithu Sanyal und einer anschließenden Diskussion zum Thema Gewalt an Frauen.

In der sich anschließenden Performance „(save me) not“ um 19.30 Uhr zeigen „Frauen und Fiktion“, wie sich Frauen selbst retten und keine männlichen Helden brauchen. Konzert und Party beenden den Abend. Der Sonntag beginnt im Theater ebenfalls um 16 Uhr mit dem Frauenstreikcafe und der Lesung „Yalla, Feminismus“ von Dr. Bitch Ray. Beschließen wird das feministische Minifestival ab 19.30 Uhr die Performance „Mimesia“ mit der Suche nach unseren weiblichen Vorbildern.

Auch für die „Hübschdinge“ ist noch Platz an dem Wochenende. Entweder selbstgenäht in einem Workshop der VHS am 8. März von 11 bis 15.45 Uhr oder selbsterworben bei dem Kleidermarkt „Secondrella“ des Zonta-Clubs Oberhausen im In Hostel Veritas ab 12 Uhr. Und zum Abschluss geht es noch über die Stadtgrenzen hinweg nach Mülheim in das Gebetszentrum der Ahmadiyya Muslim Jamaat, um dort initiiert von der Frauenorganisation Lajna Imaillah am 11.März um 18 Uhr über die essenzielle Rolle der Frauen für die Zukunft unserer Gesellschaft zu sprechen.

Weiteres zum Programmangebot, Eintrittspreisen und Ortsinformationen findet sich in dem gemeinsamen Flyer „Wir brauchen uns!“. Der Flyer liegt in öffentlichen Stellen aus, kann aber auch bei der Gleichstellungsstelle angefragt werden: E-Mail gleichstellungsstelle@oberhausen.de oder Tel. 825 2050. Im Internet ist er auf den Seiten der Stadt Oberhausen www.oberhausen.de unter Aktuelles der Gleichstellungsstelle zu finden.