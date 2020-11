Krisenstab Oberhausen - Aktuelle Informationen von Samstag, 21. November 2020 (Stand 11 Uhr)

Bedauerlicherweise gibt es im Zusammenhang mit Corona zwei weitere Todesfälle zu beklagen, es handelt sich um einen 89-jährigen Mann und eine 91-jährige Frau.

Hinweis: Nach dem Infektionsschutzgesetz finden Eingang in die Zählung der Todesfälle sowohl Personen, die an Corona verstorben sind, als auch solche, die mit Corona gestorben sind. Das Robert-Koch-Institut nimmt als Bundesbehörde für Infektionskrankheiten hier keine Unterscheidung vor.

Die aktuellen Zahlen

Aktuell infizierte Personen: 1454 (1374)

Inzwischen wieder genesene Personen: 1126 (1126)

Todesfälle: 26 (24)

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 2198 (2118)

Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 2606 (2524)

Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 168,4 (175,6)

Covid-Patienten in Krankenhäusern

Im Krankenhaus: 84 (84) Personen; davon werden 9 (13) Personen intensiv-medizinisch behandelt, 6 (10) von ihnen werden beatmet.

Schulen

Neue Fälle an folgenden Schulen (seit gestern):

Gesamtschule Osterfeld: ein infizierter Schüler, acht weitere Schülerinnen und Schüler (SuS) bis 29.11. in Quarantäne;

Anne-Frank-Realschule: ein infizierter Schüler, 13 SuS bis 24.11. in Quarantäne;

Fasia-Jansen-Gesamtschule: 2 infizierte SuS, 19 SuS bis 30.11. in Quarantäne;

Heinrich-Böll-Gesamtschule: 2 infizierte SuS, 33 weitere bis zum 2.12. in Quarantäne;

Wie bereits gestern (20.11.) mitgeteilt, wurde eine Lehrkraft positiv auf Corona getestet. Der Unterricht findet immer in der Alsfeldschule statt, am Kurs nehmen aber Schülerinnen und Schüler verschiedener Schulen teil. Betroffen sind zwei weitere Schülerinnen und Schüler von der Wunderschule und der Hartmannschule. Die Quarantäne endet am 22. November.

Aktuell befinden sich 370 Schüler sowie 26 Pädagogische Lehrkräfte in Quarantäne.

Testungen

In Oberhausen wurden bislang 49.328 (49.210) Tests durchgeführt.

Kontrollen

Am Freitag hat der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei ab mittags bis in die Abendstunden gezielte Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht mit insgesamt 14 Personen im Umfeld des Hauptbahnhofes durchgeführt. Aufgrund der Personalstärke der Einsatzkräfte wurden zwei Teams gebildet , die neben dem Hauptbahnhof und dem ÖPNV Bereich auch die angrenzenden Parks bestreift haben.

Das Ergebnis: 31 Ordnungswidrigkeitsanzeigen, 27 polizeiliche Abfragen zur Identitätsfeststellung und ein Verstoß gegen das Waffengesetz. „Eine erfolgreiche Schwerpunktkontrolle im Rahmen der Kooperation der Ordnungspartnerschaft“, so Krisenstabsleiter Michael Jehn.

Hotline

Die städtische Corona-Hotline (0208 825-7777) wurde am Donnerstag, 19. November, 205 (172) Mal zum Thema Corona angerufen. Die Hotline ist montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr und freitags von 7 bis 14 Uhr erreichbar.

Hinweis

In Klammern stehen die Zahlen vom Vortag.