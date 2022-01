Von Dienstag, 25. Januar, um 20 Uhr, bis Mittwoch, 26. Januar, um 2 Uhr nachts, kann es am Tackenberg und in Teilen Königshardts zu Druckschwankungen kommen.



In Vorbereitung auf anstehende Armaturenwechsel im Februar, in der Herzogstraße sowie Dorstener Straße Ecke Fernewaldstraße, nimmt die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft (RWW) eine Probesperrung ihrer Behälter an der Tackenbergstraße vor.

RWW wird ihre Kunden in unmittelbarer Nähe der Behälter und Teilen Königshardts, nicht wie gewohnt vom Tackenberg mit Trinkwasser versorgen, sondern über andere Werke und technische Anlagen.

Während der Aktion kann dort der Druck etwas schwanken. RWW bittet die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.