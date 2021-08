Auch in diesem Jahr startet wieder der Wettbewerb "Vorbildlich familienfreundliches Unternehmen 2022 in Oberhausen", der familienfreundliche Unternehmen auszeichnen möchte. In der heutigen Zeit mit einer alle Lebensbereiche betreffenden Pandemie, gesellschaftlich veränderten Lebenssituationen und Fachkräftemangel wird es immer wichtiger, dass Unternehmen ihren Beschäftigten die Möglichkeit einräumen, Beruf und Familie zu vereinbaren. Dies sichert nachhaltig Fachkräfte und fördert erheblich die Zufriedenheit der Beschäftigten.

„Familienfreundlichkeit bedeutet mittlerweile weitaus mehr, als nur den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern flexible Arbeitszeiten einzuräumen. Die Pandemie hat gezeigt, wie mit kreativen und digitalen Instrumenten nicht nur die Gesundheit geschützt, sondern Lösungen bereitgestellt werden konnten, die auch zukünftig helfen werden, Beruf und Familie besser zu vereinbaren – im Sinne der Mitarbeitenden und der Unternehmen,“ so Ralf Güldenzopf, Dezernent für strategische Planung und Stadtentwicklung.

Jedes Unternehmen, egal ob groß oder klein, das sich nach seinen betrieblichen Möglichkeiten familienfreundlich ausrichtet, kann bei dem Wettbewerb mitmachen und prämiert werden. Auch die Beschäftigten können ihren Betrieb vorschlagen.

Die Teilnahme ist ganz einfach; es ist ein kurzer Fragebogen zur Interessenbekundung auszufüllen, der per E-Mail an familienbuero@oberhausen.de beim Bereich Chancengleichheit beantragt werden kann. Danach erfolgt der Besuch eines Jurymitgliedes, das sich über den Betrieb in einem persönlichen Gespräch informiert.

Das Siegerunternehmen wird offiziell durch die Stadt in einer Feierstunde ausgezeichnet und erhält ein repräsentatives Firmenschild mit dem Hinweis auf die Prämierung, ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro und kann bei Stellenausschreibungen oder auf der Homepage das Logo des „Bündnisses für Familie“ verwenden und somit auf ihre familienfreundliche Firmenpolitik aufmerksam machen.

Der Bewerbungszeitraum für den Wettbewerb startet am 1. September und läuft bis zum 15. Oktober, Nähere Informationen zum Unternehmenswettbewerb sowie den Fragebogen erhalten die Unternehmen im Internet unter www.oberhausen.de/familienbuendnis