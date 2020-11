Der Corona-Krisenstab Oberhausen meldet aktuelle Informationen von Sonntag, 8. November 2020 (Stand 11 Uhr) Die Zahlen steigen weiter.

Aktuell infizierte Personen: 672 (609)

Inzwischen wieder genesene Personen: 1035 (1018)

Todesfälle: 18 (18)

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 1246 (1233)

Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 1725 (1645)

Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen (Inzidenz): 201,2 (179,3)



Covid-Patienten in Krankenhäusern

Im Krankenhaus: 57 (50) Personen; davon werden 14 (9) Personen intensiv-medizinisch behandelt, 10 (8) Personen werden beatmet.