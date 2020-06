Das Kirchenzentrum am CentrO in Oberhausen soll erhalten werden. Dies fordert jetzt WA-Leserin Martina Eumann. "Mit der im Mai 2020 erfolgten Schließung geht eine einzigartige Einrichtung und ein gemeinsames Leuchtturmprojekt beider Kirchen verloren", so schreibt sie in ihrer Begründung.

Aus diesem Grund hat sie eine Online Petition im Internet geschaffen. Unter

https://www.openpetition.de/petition/online/kirchenzentrum-erhalten

haben Besucher der Seite die Möglichkeit, sich für den Erhalt des Kirchenzentrums einzusetzen.

"Wir bitten die Evangelische Kirche im Rheinland sowie das Bistum Essen, sich hinter die Fortführung dieses Angebots zu stellen und den evangelischen Kirchenkreis bzw. die katholische Stadtkirche in Oberhausen dabei zu unterstützen, ein tragfähiges Konzept zum Erhalt des Kirchenzentrums aufzustellen", schreibt Martina Eumann in der Petition.

Das Kirchenzentrum genieße Wertschätzung weit über Stadt- und Landesgrenze hinaus und sei ein Ort, an dem Ökumene seit über 20 Jahren täglich auf vielfältige Weise gelebt werde.

Das Kirchenzentrum bildet seit 1997 inmitten der zahlreichen Shopping- und Freizeitangebote am CentrO einen Ort, an dem sich Menschen begegnen, Gastfreundschaft erleben, Seelsorge erfahren und Glauben gemeinsam leben. Es ist ein Haus, dessen Atmosphäre von Frieden geprägt ist und in dem religiöse und politische Extreme keinen Nährboden finden. Angesichts sinkender Mitgliederzahlen, Kirchenschließungen und oft leerer Bänke in beiden Kirchen darf dieses Angebot nicht verloren gehen.