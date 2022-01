Das Ambulante Hospiz Oberhausen bietet in Kooperation mit der Katholischen Erwachsenen- und Familienbildung (KEFB) am Donnerstag, 17. Februar, von 17 bis 21.15 Uhr via Zoom den "Letze Hilfe-Kurs" an.

Entwickelt wurde der Kurs von Anästhesisten und Palliativmediziner Dr. med. Georg Bollig. Interessierte lernen dort was sie für Menschen am Ende des Lebens tun können. Der Kurs soll ermutigen, auf einen sterbenden Nachbarn, Freund oder Angehörigen offen und anteilnehmend zuzugehen. Zu Themen wie Sterben als ein Teil des Lebens; Vorsorgen und Entscheiden; körperliche, psychische und existentielle Nöte lindern oder Abschied nehmen vom Leben, werden Grundkompetenzen erworben.

Für den Kurs wird ein internetfähiges Endgerät mit einer Kamera und einem Mikrofon und eine stabile Internetleitung benötigt. Der Kurs kostet 10 Euro. Es wird eine kostenlose Unterstützung bei der Erstnutzung von Zoom angeboten. Dafür ist bei der Anmeldung einzutragen das Hilfe benötigt wird. Weitere Informationen sind erhältlich unter Tel. 0208/85996-68 oder unter www.kefb.info.