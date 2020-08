Die Stadt Oberhausen bietet einen neuen Service an. Bürger können ab sofort online einen Termin bei den drei Bürgerservicestellen buchen, um einen Personalausweis oder Reisepass zu beantragen oder um eine der zahlreichen Dienstleistungen der Bürgerservicestellen in Alt-Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld zu erledigen.

Eine Bestätigung des Wunschtermins erfolgt umgehend per E-Mail, ein Klick auf den Bestätigungslink schließt die Buchung ab. Darüber hinaus wird der Bürger kurz vor dem reservierten Termin noch einmal an den gebuchten Wunschtermin erinnert. Sollte der gewünschte Termin nicht wahrgenommen werden können, bittet die Verwaltung die Bürger um eine Rückmeldung, damit der Termin wieder freigegeben werden kann. Ein Link für eine mögliche Absage wird mit versendet. Die abgesagten Termine werden dann kurzfristig freigeschaltet und sind im Portal wieder buchbar.

Die Online-Terminvergabe ist auf dem Serviceportal der Stadt Oberhausen (www.serviceportal.oberhausen.de) unter dem Button „Terminvergabe“ am unteren Ende der Seite zu finden.

Bürger, die über keinen Internetzugang verfügen, können sich an die folgenden Rufnummern in ihrem Stadtteil wenden: Bürgerservicestelle Alt-Oberhausen, Tel.: 825-2158, Sterkrade Tel.: 825-3232 und Osterfeld Tel.: 825-8141.