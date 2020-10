Auch wenn der Radtreff Ruhrpark des RSV Blau-Gelb Oberhausen 1928 e.V. aufgrund von COVID-19 in diesem Jahr offiziell nicht durchgeführt werden konnte, so haben sich einige Radtreffleiter in den zurückliegenden Monaten unter Einhaltung der Hygienebestimmungen und Abstandsregeln regelmäßig mit interessierten Radsportlern zu gemeinsamen Touren getroffen.

Auch während des STADTRADELNs in der Zeit vom 5. bis zum 25. September wurden die privat organisierten Radtouren angeboten. Darüber hinaus wurden auch Fahrten zum Arbeitsplatz, zum Einkauf, zur Freizeitgestaltung usw. in der Teamwertung berücksichtigt.

Insgesamt haben sich im Team „Radtreff Ruhrpark“ 61 aktive Radelnde an der Aktion für eine sauberere Umwelt, zur Steigerung des Radverkehrsanteils, Vermeidung überflüssiger Kohlendioxid-Emissionen sowie einer Veränderung des Mobilitätsverhaltens der Bevölkerung beteiligt. Dabei wurden 189 Strecken bewältigt und es konnten 9.197 Kilometer zu den insgesamt in Oberhausen erradelten 193.111 Kilometern beitragen werden. Herausgesprungen ist dabei ein hervorragender 4. Platz in der Gesamtwertung der 74 Teams. Im nächsten Jahr beabsichtigt das Team eine Steigerung der gefahrenen Kilometer und ggf. den Sprung auf das Podest.

Weitere Infos finden Sie im Netz unter Blau-Gelb Oberhausen