Die Förderung des Radverkehrs ist auch in Zeiten von Corona ein wichtiges Ziel der Stadt Oberhausen. Daher fand die deutschlandweite Aktion „Stadtradeln“ auch in diesem Jahr vom 5. bis zum 25. September zum sechsten Mal in Folge in Oberhausen statt. Insgesamt haben sich 757 Radler in 74 Teams beteiligt. Mit 193.111 geradelten Kilometern konnte die Bestmarke des verangenen Jahres um 32.011 km übertroffen werden.

Jede Kommune hatte dabei die Möglichkeit, so genannte Stadtradeln-Stars zu benennen, die sich dazu verpflichtet hatten, in den drei Aktionswochen komplett aufs Auto zu verzichten und in einem Blog regelmäßig über ihre Erfahrungen in dieser Zeit zu berichten.

Ausgewählt wurde in diesem Jahr Anna Hofmann (27), die im Sommer eine Doktorandenstelle am Fraunhofer-Institut UMSICHT angetreten hat und dafür aus Norddeutschland ins Ruhrgebiet gezogen ist. Als Dankeschön für ihr Engagement erhielt sie eine vom Klimabündnis zur Verfügung gestellte Fahrradtasche.

Eine Abschlussveranstaltung mit Siegerehrung konnte Corona-bedingt in diesem Jahr nicht stattfinden. Trotzdem bekamen die Gewinner der Kategorien „Die besten drei Radlerinnen und Radler mit den meisten Radkilometern“, „Team mit den meisten Radkilometern insgesamt“ und „Team mit den meisten Radkilometern pro Kopf in den Größen „S“ (2 bis 5 Radlern), „M“ (6 bis 25 Radlern) und „L“ (mehr als 25 Radlern) wieder Urkunden, die ihnen dieses Mal auf dem Postweg zugeschickt wurden.

Den ersten Platz bei den Einzelradlern belegte Marco Ruez mit 1.671 Kilometern vor Klaus-Peter Weinert mit 1.451 Kilometern und Heinz Kösters mit 1.276 Kilometern.