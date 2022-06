Zwei Vizetitel und eine Vielzahl von Endlaufplatzierungen konnten Tobias Heuser, Ingrid Degboe und Marlon Assing auf den Kanurennsport- Landesmeisterschaften auf dem Fühlinger See in Köln bei den

hochsommerlichen Temperaturen für den AKC Oberhausen einfahren. In Ihrer vollen Größe wurde diese Veranstaltung mit rd. 1000 Sportlern vor Ort erstmalig wieder seit 2019 ausgetragen. Besonders überraschte hier die 15jährige Ingrid Degboe in den Rennen der weiblichen Jugend. Erst zu Jahresbeginn in die Trainingsgruppe mit Caroline Heuser gewechselt, stellte die 15jährige Schülerin des heinrich- Heine-Gymnasiums eindrucksvoll ihre ansteigende Form unter Beweis. Im Einerkajak über die 500m Distanz im schnellsten Vorlauf startend qualifizierte sich Ingrid Degboe sicher für den Zwischenlauf. Hier ging sie das Rennen mit einem schnellen Start an und schaffte souverän den Einzug ins B- Finale. Hier überraschte sie Trainer Karsten Heuser vollends, mit einem Start- Ziel-Sieg und teilweise gut 2 Bootslängen Vorsprung sicherte sich Ingrid Degboe hier den Sieg. Ihre Kraft und Sprintstärke nutze Degboe auch im Einerkajak über die 200m Ditanz voll aus. Mit zwei guten Rennen qualifizierte sich Degboe für das Finale am Sonntag, wo sie dann vom Start weg in der führenden Gruppe mitfahrend im Ziel einen starken achten Platz und die Qualifikation zur Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften in Mitte August in Brandenburg an der Havel sicherte. Krönung des Wochendes für die 15jährige war jedoch die Langstrecke im Einerkajak über die 5000m Distanz. Direkt am Stzart setzte sie sich an die zweite Position des feldes und verteidigte diese über drei Runden mit insgesamt 5 Wenden bis ins Ziel- Vizemeisterschaft für Ingrid Degboe.

Deutlich schwerer fiel es Tobias Heuser und marlon Assing sich im Feld der Herren- Leistungsklasse, in dem von 19- 32 Jahre sämtliche erwachsenen Leistungsträger zusammentreffen, zu behaupten. Hier erreichte, trotz Ausbildungs- und parallelem Abendstudium bedingten Trainingsdefizit, Tobias Heuser nach guten Vor- und Zwischenläufen die Finals in den Einerkajaks über die 200m, 500m und 1000m Distanzen. Am heißen Samstag, bei gut 37 Grad in Köln erreichte Tobias hier einen

achtbaren achten Platz über die 500m, über die 1000m Mittelstrtecke und 200m Sprintstrecke belegte Heuser Platz fünf und sechs.

Ein starkes Rennen fuhren die beiden AKC- Kanuten Assing und Heuser dann im abschließenden Zweierkajak über die 5000m Langstrecke. Nach dem Start in zweiter Position liegend stellten die beiden marathonerfahrenen Alstadener immer wieder in den Wenden den Anschluss an ds führende

Essener Boot her und hielten "Druck auf dem Kessel", das Renntempo so unerwartet hoch. Zu Ende der letzen der drei Runden schaffte es das Essener Boot dann sich endgültig von den beiden Oberhausener Kanuten abzusetzen. Der Vizetitel war Tobias Heuser und Marlon Assing jedoch

nicht mehr zu nehmen.

Gute Ergebnisse erzielte auch der in diesem Jahr erstmals für die KG Essen startenden Oberhausen Junioren- Weltmeister von 2019 Niklas Heuser. Im Einerkajak über die 500m sicherte sich der 20jährige Verwaltungsazubi aus Mettmann den sechsten Platz, über die 200m Sprintdistanz musste ersich mit Platz vier und der "Holzmedaille" zufrieden geben. Seine Qualitäten im Mannschaftsboot stellte Niklas Heuser in den Zweier und Viererkajaks mit 3 Landesmeisterschaften im Zweierkajak über 200m sowie den Vieretrkajaks über 500m und 1000m unter Beweis. Zwei weitere Vizetitel sicherte sich Niklas in den Zweierkajaks über 500m und 1000m.

Während Tobias und Niklas Heuser, Marlon Assing und INgrid Degboe in Köln um Medaillen kämpften, bereitete sich Caroline Heuser im Bundesleistungszentrum Kienbaum (Brandenburg) auf die am kommenden Freitag beginnende Junioren- Und U23- Europameisterschaften in der

serbischen Hauptstadt Belgrad vor. Nach zwei sehr guten Stufentests im Laufe des Trainingslagers über über 4x 1000m und 2x 250m, die ihre gute Form bestätigten, startete der Flieger Montags nach belgrad. Caroline Heuser wird dort im Viererkajak der dameen Junioren über die 500m Strecke im Boot auf Platz 3 sitzend an den Start gehen. Die Stimmung ist gut:"Ich freue mich schon richtig darauf. Die Strecke ist wunderschön. Das Wasser hat fast 228 Grad, das werden richtig schnelle Rennen."