(JTH) 03.04.2022 – Gelungener Zweitliga-Auftakt: Vor heimischem Publikum fuhr das Judo-Team Holten einen überzeugenden 9:5-Sieg gegen den SV Nienhagen aus Niedersachsen ein. In allen 14 Kämpfen zeigten sich die Holtener von ihrer besten Seite: angriffslustig, motiviert und sehr konzentriert. Doch auch die Gäste wollten ein Wörtchen mitreden, wie sich vor allem in der Rückrunde zeigte.

Den Hinkampf entschied das Judo-Team Holten 5:2 für sich. Denny Koppers (-73 kg), Finn Bittscheidt (-66 kg), Max Welten (+100 kg), Christian Beckmann (-100 kg) und Janson Wong (-66 kg) lieferten die Punkte für den Ruhrgebiets-Verein. Doch schon hier erwiesen sich die Nienhagener nicht nur in den beiden gewonnenen Partien -81 kg und -90 kg als hartnäckige und ebenbürtige Kontrahenten; auch Bittscheidt und Welten waren gefordert. Sie behielten jedoch stets den Überblick und nutzten dann den richtigen Moment zu ihrem Ippon- bzw. Waza-ari-Sieg: 5:2 zur Halbzeit für das JTH.

Spannung bis zur letzten Sekunde

Der Trend zum hart errungenen, aber verdienten Sieg setzte sich nach der Pause in der Rückrunde fort. Zwar ließen die Holtener nie Zweifel daran aufkommen, dass sie an diesem Tag die Oberhand behalten wollten und konnten, doch Nienhagen hielt entschlossen dagegen. Erneut gewann Koppers die Auftaktbegegnung, sein Gegner trotzte ihm dieses Mal aber immerhin zwei Minuten Kampfzeit ab. Bittscheidt und Beckmann machten es mit Siegen im Golden Score besonders spannend, Gajda verwandelte seine seine Waza-ari-Führung ebenfalls erst sechs Sekunden vor Ende der regulären Kampfzeit zum Sieg. Davor hatten der +100 kg für Welten eingesetzte Valentino Massanga und der für Sommer -81 kg kommende Dirk Mühmer in zwei gleichfalls auf Augenhöhe stattfindenden Partien das Nachsehen gehabt. In der letzten Begegnung des Tages wirbelten die Leichtgewichte -60 kg wie zwei Irrwische über die Tatami, zunächst mit Vorteil für den Neu-Holtener Wong. Eine starke Aktion seines Nienhagener Kontrahenten werteten die Kampfrichter nach intensiver Beratung aber schließlich mit Ippon. Damit ging dieser Kampf für Holten verloren, doch am Gesamtsieg mit 9:5 für das Judo-Team Holten änderte dies nichts mehr.

Am 14. Mai geht es nach Braunschweig

Aktuell rangiert das Judo-Team Holten damit auf dem zweiten Tabellenplatz. Entsprechend zufrieden war Coach Ralf Najdowski, fordert im Hinblick auf die noch anstehenden Kampftage gegen versierte Liga-Mannschaften aber auch, nicht nachlässig zu werden: „Das heute gezeigte Niveau war gut. Den Drive gilt es jetzt zu nutzen.“ Der nächste Kampftag am 14. Mai führt die Oberhausener nach Braunschweig. Weitere Informationen gibt es auf der Vereinswebsite und auf Facebook.