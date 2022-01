Auch in diesem Jahr bietet der VfL Bergheide 1919 e.V. seinen Mitgliedern und allen Interessierten die Möglichkeit im Rahmen eines kleinen Wettkampfes bei der Aktion „Speck weg“ am Jahresanfang in Bewegung zu kommen.

In der Zeit vom 01.02.2022 bis 28.02.2022 werden die jeweils erzielten Kilometer in den Disziplinen Laufen, Walken und Radfahren von den Teilnehmenden festgehalten und wöchentlich per mail gemeldet. Als Motivation wird am Ende jede Leistung mit einer Urkunde belohnt.

Bewegung an der frischen Luft stärkt das Immunsystem und sorgt gleichzeitig für gute Laune. Der Verein hofft auf rege Beteiligung. Anmeldungen werden bis 31.01.2022 unter info@vflbergheide.de entgegengenommen.