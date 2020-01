(JTH) 26.01.20 – Mit dreimal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze kehrte der Nachwuchs des Judo-Team Holten vom Kreiseinzelturnier in der U10 und U13 sowie der Kreiseinzelmeisterschaft der U15 aus Essen zurück. Zudem schafften es fünf Judoka auf einen fünften Platz. Besonders erfreulich: Alle drei U15-Kämpfer konnten sich für die Bezirkseinzelmeisterschaft am 2. Februar in Neuss qualifizieren.

Den Anfang machte Justus Diekmann in der U10 ( -29kg),der sein erstes großes Turnier bestritt. Trotz beherztem Kampfeinsatz reichte es dieses Mal noch nicht für eine Medaille, aber für einen fünften Platz.

Gemischte Gefühle in der U13

In der U13 gingen für das Judo-Team Holten Tim Kreso und Maixm Kexel ( beide -46 kg) in einem 3er-Pool, Linus Gertzen ( -55kg) mit einem Gegner, Felix Schön ( +55kg) gegen zwei andere Kämpfer, zwei Judo-Athletinnen bis 40 kg in einem 6er-Pool sowie zwei weitere Judoka bis 50 kg und 37 kg in einem sechs beziehungsweise acht Judoka starken Teilnehmerfeld auf die Matte. Tim Kreso und Linus Gertzen schafften es auf den ersten Platz. Silber gewann Felix Schön, Maxim Kexel ging mit Bronze nach Hause. Für die übrigen Holtener Judoka reichte es trotz guter Leistungen nur für einen fünften Platz. „Hier ist nicht alles so gelaufen, wie wir es uns gewünscht haben“, gibt JTH-Trainer Niklas Gansser unumwunden zu. „Im Training werden wir uns auf die Ursachen konzentrieren und daran arbeiten, um voranzukommen und das nächste Mal besser abzuschneiden.“

Versöhnliches Finale: Alle Holtener U15-Kämpfer für BEM in Neuss qualifiziert

Versöhnlich aus Holtener Sicht dann das „Finale“ in der U15: Die drei Holtener Kämpfer Alex Arseniev, Mackenzie Petrich und Gabriel Junghänel gewannen in ihren Pools die Plätze eins (Petrich), zwei (Arseniev) und drei (Junghänel) und sind damit allesamt für die Bezirkseinzelmeisterschaft am kommenden Sonntag in Neuss qualifiziert. Mehr unter www.judo-team-holten.de.