Die Beckenreinigung in den Oberhausener Hallenbädern wird auch in diesem Jahr in den Sommerferien vorgenommen. Und wie die SBO mitteilt, ist dieser Zeitpunkt dabei nicht zufällig gewählt. Da die beiden Hallenbäder in Sterkrade und Alt-Oberhausen intensiv für den Schulsport als auch von Vereinen genutzt werden, sind die Sommerferien der Zeitraum mit den wenigsten Einschränkungen für die Bürger, zumal bei schönem Wetter der AQUApark als Freibad mehr als eine Alternative darstellt.



Das Hallenbad Sterkrade ist mit Beginn der Sommerferien bis einschließlich Sonntag, 10. Juli, geschlossen. Die zweiwöchige Schließung ergibt sich aus der Notwendigkeit, dass neben der Beckenreinigung der Schwimm-, Lehrschwimm- und Eltern-Kind-Becken auch Renovierungsarbeiten anliegen. So werden in diesem Sommer umfangreiche Malerarbeiten ausgeführt, die Dehnungsfugen in der Schwimmhalle sowie den Umkleide- und Duschbereichen müssen erneuert werden, die Fliesen im Barfußbereich sowie in den Duschbereichen werden nach Bedarf erneuert, an der Rutsche werden Sicherheits- und Dichtigkeitsprüfungen durchgeführt.

Nach Abschluss aller Arbeiten wird das Hallenbad Sterkrade voraussichtlich am Montag, 11. Juli, wieder für den Badebetrieb zur Verfügung stehen.

Die Beckenreinigung im Hallenbad Oberhausen erfolgt dann in der Zeit von Samstag, 16. Juli, ab 15 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 31. Juli.

Der AQUApark Oberhausen ist in den Ferien geöffnet. Nähere Informationen zu den Öffnungszeiten des AQUAparks finden Sie unter www.aquapark-oberhausen.com.