Fünf Teilnehmer des diesjährigen Laufanfängerkurs des RWO Endurance Team schnürten am 26. Juni 2022 bereits morgens um 5 Uhr ihre Laufschuhe und liefen gemeinsam der Sonne und ihrem ersten Zieleinlauf bei einem offiziellen Volkslauf entgegen. Seit Mitte März trainieren sie zusammen und verbessern dabei von Woche zu Woche ihr läuferisches Können und ihre Ausdauer unter der Anleitung des Trainerteams um Claudia Meuter. Für ihren ersten Wettkampf suchten sie sich das besondere Laufevent, den Mittsommerlauf in Duisburg aus. Tanja Gorris, Anke Kittner, Sven Büttner, Michael Fleuren und Sebastian Stricker liefen zusammen mit etwa 200 weiteren Läufern auf die 5 km lange Strecke. Start und Ziel war das Wolfsfreibad an der Sechs-Seen-Platte in Duisburg. Glücklich im Ziel angekommen, platzierten sich vier von Ihnen jeweils unter den ersten 10 Läufern ihrer Altersklasse. Allen hat es so gut gefallen, dass noch am gleichen Morgen weitere Anmeldungen bei zukünftigen Laufevents verabredet worden sind.

Sebastian Stricker M45 / 0:33:30 / Platz 6.

Michael Fleuren M30 / 0:30:23 / Platz 1.

Sven Büttner M45 / 0:36:58 / Platz 8.

Tanja Gorris W60 / 0:43:16 / Platz 2.

Anke Kittner W50 / 0:43:18 / Platz 17.