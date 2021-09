Der TC Royal Oberhausen bietet ab dem 03.11.2021 im Clubhaus, Brinkstraße 31, jeweils Mittwoch ab 18 Uhr zu 6 x 1 Stunde einen Linedance Workshop für erwachsene Beginner an. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Tanzen zu abwechslungsreicher Musik das ist Linedance. Es wird in Reihen neben- und hintereinander getanzt, ein Tanzpartner ist nicht erforderlich. Die Tänze bestehen aus leicht erlernbaren Schrittkombinationen, die zusammen einen "Dance" ergeben. Diese trendige Tanzart begeistert durch die Freude an der gemeinsamen Bewegung, der Musik und durch Erfolgserlebnisse. Getanzt wird zu verschiedenen Musikrichtungen, wie Country, Latino, Irish-Folk, aktuellen Charthits, Rock, Pop, und Oldies. Ganz nebenbei trainiert man durch das Einüben festgelegter Tänze die körperliche und geistige Fitness!

Info und Anmeldung unter 0203 71858277 oder über WhatsApp +4915788195828

Weitere Infos unter www.royal-oberhausen.de