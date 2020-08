Wie der RC Olympia Buer heute mitteilt, muss das traditionelle Radrennen " Großer XXXL Rück Preis" aufgrund der Corona-Pandemie leider abgesagt werden. Nach Rücksprache mit der Stadt Oberhausen ist eine Durchführung unter Einhaltung der geltenden Sicherheits- und Hygieneregeln in diesem Jahr nicht gewährleistet.

Organisator Michael Zurhausen und sein Team haben sich daher nach Rücksprache mit XXXL Rück und den Sponsoren entschlossen, das Radrennen in diesem Jahr abzusagen. Die Sicherheit der Sportler und Besucher steht für uns an erster Stelle.

Für die aktiven Radsportler ist die Absage natürlich ein harter Schlag, zumal es in diesem Jahr wohl keine Radrennen auf öffentlichen Straßen geben wird”, sagte Michael Zurhausen. So muß die Jubiläumsveranstaltung, die eigentlich am Pfingst Sonntag zum 70 mal in Oberhausen starten sollte, auf 2021 verschoben werden. Als neuer Termin wurde beim Radsport Verband Pfingst Sonntag der 23. Mai 2021 angemeldet