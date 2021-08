In diesem Jahr war die Jahreshauptversammlung des VfL Bergheide eine ganz besondere, musste sie doch in diesem Jahr Corona bedingt erstmalig unter freiem Himmel im Stadion Sterkrade stattfinden. Wieder konnte Willi Dickhoff zahlreiche Vereinsmitglieder begrüßen. Er wies daraufhin, dass trotz der Einschränkungen durch die Pandemie das Vereinsleben nicht zum Erliegen kam. Immer wieder hatte es Aktivitäten gegeben, welche die Kontakte und Freundschaften lebendig hielten.

16 Jubilare konnten geehrt werden



Wie wichtig der Verein für seine Mitglieder ist, bewiesen wieder die 16 Jubilare, welche er zum Beginn der Versammlung für ihre langjährige Mitgliedschaft auszeichnen konnte.

Helmut Köster trat dem Verein 1946 als Faustballer bei und wurde nun für 75 Jahre besonders geehrt.

Auch Karl Lammfuß ist bereits seit 70 Jahren dabei. Wolfgang Kogler und Horst Kuhlkamp fanden 1971 den Weg zum VfL Bergheide und können nun auf 50 Jahre Vereinszugehörigkeit blicken. Für so viel Treue gab es die goldene Vereinsnadel samt Urkunde und eine Flasche Wein.

Monika Altmann und Bernhard Thülig wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Monika Horn, Ursula Jansen und Andrea Schulz sind auch seit 30 Jahren dabei.

Friedel Bergermann, Babara Fleischmann, Danny Haesters, Gerlinde Hänel, Klaudia Reschwamm, Walburga Schulte und Ute Schütz wurden für 15 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Alle Jubilare erhielten für ihre Vereinstreue die Ehrennadel und eine Flasche Wein.

Ellen Weber erhielt für besondere Verdienste um den Verein den Josef-Pähler-Gedächtnis-Pokal.

Der Vorstand wurde einstimmig entlastet



Nachdem die Ehrungen vorüber waren, wurde nach Aussprache über den vorgelegten Kassen- und Geschäftsbericht der Vorstand einstimmig entlastet. Der Verein hat die schwierige Corona Zeit gut überstanden und steht finanziell auf einem gesunden Fundament.

Stabwechsel wurde notwendig



Anschließend standen die diesjährigen Neuwahlen und damit auch ein großer Wechsel an.

Wilhelm Dickhoff trat altersbedingt nach 43 Jahren nicht mehr zur Wahl an. Auch der 2. Vorsitzende Bernhard Thülig und die 1. Geschäftsführerin Carla Heitmann-Poeten standen altersbedingt nicht mehr zur Verfügung. So musste nun mit den Neuwahlen ein großer Umbruch erfolgen.

Sabine Zell kandidierte als 1. Vorsitzende und Gudrun Stockmann stellte sich als 1. Geschäftsführerin zur Wahl. Auch für den 2. Vorsitzenden gab es mit Olaf Ortmann einen Kandidaten. Bei der folgenden Abstimmung wurden alle einstimmig gewählt.

Danach wurden noch Friedel Bergermann und Gabi Schlutius als 1. Kassenwart und 2. Kassenwart mit großer Mehrheit gewählt. Mit Monika Weißenfels, Jana Große-Plankermann und Heinz Becks konnten auch die Posten der Beisitzer besetzt werden. Als Kassenprüfer wurde Barbara Vogel und Susanne Velling gewählt.

Wilhelm Dickhoff bleibt als Ehrenvorsitzender erhalten



Die neugewählte Vorsitzende Sabine Zell bedankte sich bei Wilhelm Dickhoff für seine langjährige und aufopfernde Tätigkeit. 50 Jahre hat er in verschiedenen Funktionen maßgeblich am Erfolg des Vereins gearbeitet. Damit er auch weiterhin seine große Erfahrung einbringen kann, wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Gerührt nahm er diese Ehrung dankbar an.

Auch Carla Heitmann-Poeten und Bernhard Thülig wurden nochmals besonders für ihre langjährige und erfolgreiche Tätigkeit im Vorstand geehrt. Durch die Vizepräsidentin des SSB Kirsten Pufal erhielt Thülig die silberne Ehrennadel des SSB für seine 26jährige Vorstandsarbeit beim VfL.

Musikalisch wurde die Feier mit Liedern von Tamai Bruns und Manfred Binnenbrücker mit der Trompete abgerundet.

Ausklang mit Grillwurst und Getränken



Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein mit Grillwurst und Getränken hatten alle Mitglieder genügend Gelegenheit den alten Vorstandsmitgliedern zu danken und den Neuen für ihr Amt viel Glück und Erfolg zu wünschen. So konnte die Veranstaltung harmonisch abgeschlossen werden. Der Verein kann zuversichtlich nach vorne schauen.