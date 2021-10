Die Damen 1 des TC Sterkrade 1869 e.V. konnte gleich 4 Neuzugänge für die neue Saison verbuchen. Die Geschwister Lily (Herner TC 2) und Gina (Astrostars 2) Wilke, Annika Jendrian (Herner TC 2) und Kira Baseler (TG Neuss 2) werden in der Saison 2021/2022 im Sterkrader Dress auflaufen.

Coach Bloch hatte also einiges zu testen und zu justieren. Gleich 4 Testspiele organisierten sich die Sterkrader Ladies. Alle auf Oberliga Niveau.

Das erste Testspiel spielten die Sterkrader Damen in Soest. Direkt unter "extremen" Bedingungen. Nur 7 Spielerinnen traten an sich an. Dazu kam der Coach nach einer Irrfahrt mit einer der Spielerinnen erst pünktlich zum Hochball in die Halle. Gute Startbedingungen gehen anders. Dennoch konnten sich die 69ers nach 40 Minuten am Ende durchsetzen und gewannen das Spiel 59:47.

Das zweite Testspiel gegen TVE Dortmund Barop ging vollkommen in die Hose. Die Sterkraderinnen standen sich häufig selbst im Weg und Barop nahm die Geschenke größtenteils dankend an. Ein gebrauchter Tag für die 69ers in Dortmund. 47:67 das Endergebnis für Dortmund.

Im dritten Testspiel erwarteten die Sterkrader Ladies die zweite Mannschaft vom VFL Astrostars Bochum. Die 69ers Damen nahmen sich anscheinend die Worte vom Coach zu Herzen und zeigten ein vollkommen anderes Gesicht als zuvor in Dortmund. 62:57 mussten sich die Bochumer den Sterkraderinnen geschlagen geben.

Das letzte Testspiel war gegen die Oberliga Vertretung des Herner TCs. Die dritte Mannschaft Hernes sah kein Land im Käthe Dome und geriet mit 107:39 unter die Räder.

Ergebnisse:

BC Soest - 69ers 47:59

Dortmund Barop - 69ers 67:47

69ers - Astrostars 2 62:57

69ers - HTC 3 107:39

"Die Mannschaft performt ungemein gut. Die Mannschaft hatte nicht wirklich viel Zeit sich im 5 gegen 5 einzuspielen. Ich freue mich auf die Saison mit der Mannschaft. Es ist wunderbar zu sehen, dass jede Spielerin den Spirit und die Arbeitsmoral an den Tag legt immer ihr Bestes für den Erfolg des Teams zu geben" so zog Coach Bloch Fazit nach den Testspielen.