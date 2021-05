Der Geflügelzuchtverein ‘‘Frisch auf Schmachtendorf‘‘ mit über 50 Jahren Tradition, erlebte im zurückliegenden Jahr einen ungeahnten Zulauf an Hühnerhaltern. Wurde das Hobby Geflügelhaltung bis vor fünf oder sechs Jahren noch oft belächelt, so können der Verein sich insbesondere in dem zurückliegenden Coronajahr seit Anfang 2020 über einen intensiven Mitgliederzuwachs freuen.

Obwohl die Aktivitäten im Verein durch die Pandemie nahezu bei Null liegen und sich das Vereinsleben fast nur online abspielt, wächst das Interesse am Huhn ununterbrochen. Das mag verschiedene Gründe haben.

Nahezu täglich liest man es in der Presse, im Internet oder sieht es im TV, dass Hühner und eigene Eierproduktion groß in Mode sind. Selbst Leihhühner für eine begrenzte Zeit incl. Stall und Futter sind gefragt. Ob Prominente, Schauspieler oder der Nachbar von nebenan, alle schwimmen auf der Hühnerwelle mit. Nicht nur auf dem Land, nein selbst vor unseren Großstätten macht der Hype keinen Halt. Der Wunsch vom eigenen Ei, das unbehandelt, chemiefrei und dann auch noch vom glücklichen Huhn kommt ist ungebrochen. Unsere Kinder und Enkel sollen nicht vergessen wo das Ei herkommt oder auch das Grillhuhn. Wir sind vielleicht auch durch die Pandemie wieder näher an der Natur.

Doch leider nicht jede Stadt unterstützt diesen Trend oder nicht jeder Nachbar ist begeistert. Da stört plötzlich das Gackern des Huhnes das ein Ei gelegt hat oder das Gurren der Taube die ihren Partner umwirbt. Verrückte Welt, denn auf das frische Ei beim Frühstück, im Kuchen oder vielen anderen Lebensmitteln, möchte niemand verzichten.

Der RGZV Schmachtendorf freut sich über das große Interesse am Geflügel und ist voller Zuversicht das es bald wieder losgeht mit den Aktivitäten und vor allem dass man die Zuchterfolge aus dem laufenden Jahr auch wieder dem Oberhausener Bürger in der alljährlichen Ausstellung im November vorstellen darf. Weitere Infos findet man auf der Homepage des Vereins unter: www.rgzv-schmachtendorf.jimdofree.com