KI KA GO Kirche mal anders

Bereits zum vierten Mal veranstaltete die SG Bernhardiner e.V am Sonntag in der Bernhardus Kapelle den Kinderkarnevals Gottesdienst.Es herrschte vor Beginn des Wortgottesdenstes ein reges Treiben mit den kleinen Jecken.Wo hat man das schon das man als Elsa der Eiskönigin oder als Dinosaurier durch die Kapelle stratzen darf? Der Gottesdienst war alles andere als langweilig oder gar spießig denn er war fröhlich und bunt. Neben des Gottesdienstes jagte ein Highlight das andere ,so sahen Kinder den Kindergemeinschaftstanz der Stolz des Oberhausener Karnavals.Auch das Kinderprinzenpaar mit Prinz Kai I und Prinzessin Talina I waren da. Wenn nicht jeder der genannte Punkte schon genial war was konnte das denn toppen? Natürlich die Prämierung der Kostüme das war doch klar . Alle Kinder waren Gewinner denn sie hatten einen großartigen Nachmittag